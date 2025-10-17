Radio TV Valle Viejo
Lanús derrotó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

En un encuentro correspondiente a la fecha 13 delTorneo ClausuraLanús le ganó 2-0 a Godoy Cruz, en La Fortaleza. Con este resultado, el Granate alcanzó los 26 puntos, superó a Deportivo Riestra y es el nuevo puntero de la Zona B, al menos hasta que juegue el Malevo. El Tomba, por su parte, marcha anteúltimo con 10 unidades.

Luego de una media hora en la que el encuentro se caracterizó por las pocas llegadas y las imprecisiones, el Granate dio el primer golpe. José Canale recuperó la pelota, pasó al ataque, tocó para Dylan Aquino, este la devolvió y el defensor central aprovechó que Franco Petroli le regaló el primer palo para definir hacia esa dirección y establecer el 1-0.

Tras eso, el Tomba intentó ir en busca del empate, pero no logró llegar con peligro y el local se fue al descanso arriba en el marcador.

Ya en el complemento, pese a que el conjunto mendocino se mostró dominador en el inicio, la tónica del encuentro continuó de la misma manera: pocas llegadas y baja precisión.

La primera llegada a fondo del local tuvo lugar a diez minutos del final. Luego de una larga posesión, el balón derivó en la cabeza de Eduardo Salvio, que se arrojó, conectó y estrelló el balón en el travesaño.

Rodrigo Castillo sentenció el resultado en tiempo de descuento. Marcelino Moreno luchó, ganó y metió un centro atrás para el atacante, que solo tuvo que empujar el balón para establecer el 2-0 definitivo.

El próximo partido para Lanús será muy especial: jugará la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el jueves ante la Universidad de Chile, en tierras trasandinas. Por su parte, Godoy Cruz afrontará el clásico de Cuyo ante San Martín de San Juan, por el torneo doméstico.

