Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el GP de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

Lando Norris fue el ganador de una carrera sprint del Gran Premio de San Pablo que tuvo a los accidentes como protagonistas. El británico sumó ocho puntos, alcanzó las 365 unidades y le saca nueve de diferencia a su compañero y principal competidor, Oscar Piastri. El australiano debió abandonar en la sexta vuelta tras perder el control del coche cuando iba tercero.

Precisamente detrás de Piastri, se despistaron Nico Hülkenberg y Franco Colapinto en el mismo sector. El argentino también chocó con su Alpine y no pudo seguir en la carrera. En ese momento, el auto de seguridad debió ingresar y las autoridades decidieron ondear la bandera roja para detener la competencia hasta limpiar por completo la pista.

“Una pena, la verdad que no entiendo bien por qué perdí (el control del) auto”, afirmó el argentino que el viernes fue confirmado como titular del equipo para el 2026 y que había ganado dos posiciones en la largada tras comenzar 16°. Su compañero Pierre Gasly, que se inició 13°, tuvo una destacada actuación y sumó un punto para el equipo tras cruzar la meta en el octavo lugar.

En el cierre de la carrera a 24 giros, el local Gabriel Bortoleto protagonizó un brutal accidente que generó gran preocupación aunque logró abandonar el Sauber por sus propios medios.