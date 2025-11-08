Radio TV Valle Viejo
Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el GP de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

Lando Norris fue el ganador de una carrera sprint del Gran Premio de San Pablo que tuvo a los accidentes como protagonistas. El británico sumó ocho puntos, alcanzó las 365 unidades y le saca nueve de diferencia a su compañero y principal competidor, Oscar Piastri. El australiano debió abandonar en la sexta vuelta tras perder el control del coche cuando iba tercero.

Precisamente detrás de Piastri, se despistaron Nico Hülkenberg y Franco Colapinto en el mismo sector. El argentino también chocó con su Alpine y no pudo seguir en la carrera. En ese momento, el auto de seguridad debió ingresar y las autoridades decidieron ondear la bandera roja para detener la competencia hasta limpiar por completo la pista.

“Una pena, la verdad que no entiendo bien por qué perdí (el control del) auto”, afirmó el argentino que el viernes fue confirmado como titular del equipo para el 2026 y que había ganado dos posiciones en la largada tras comenzar 16°. Su compañero Pierre Gasly, que se inició 13°, tuvo una destacada actuación y sumó un punto para el equipo tras cruzar la meta en el octavo lugar.

En el cierre de la carrera a 24 giros, el local Gabriel Bortoleto protagonizó un brutal accidente que generó gran preocupación aunque logró abandonar el Sauber por sus propios medios.

    En España, la biomasa sólida consolida su liderazgo como fuente térmica más competitiva frente a los combustibles fósiles

    Los biocombustibles sólidos para calefacción confirman, un semestre más, su ventaja económica y estabilidad frente al gas natural, el gasóleo y la electricidad en el mercado energético español, según el Índice de Precios de la Biomasa (IPB), un análisis elaborado trimestralmente por la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom). Fuente: Energías Renovables  ESPAÑA (7/11/2025).- La Asociación…

    Un cura hizo una misa en Santa Fe para bendecir gatos y fue furor

    Una iglesia de Santa Fe abrió sus puertas para recibir a los gatos de los fieles y darles la bendición. La iniciativa ocurrió en el marco del Día Internacional del Gato, celebrado el pasado miércoles 29 de octubre, pero se viralizó en los últimos días a través de videos publicados en redes sociales que muestran…

    Continúa la vacunación contra el Dengue en Catamarca

    Teniendo en cuenta que se acercan los meses de calor, donde hay mayor proliferación del mosquito Aedes Aegypti, lo que puede provocar Dengue, ZIka y Chikungunya; en este contexto, el equipo del Ministerio de Salud hace hincapié en la importancia de la vacunación para evitar las formas graves de la enfermedad. Cabe mencionar que, en…

    Las empleadas domésticas tendrán un aumento y un plus

    Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 2,7% dividido en dos tramos y un pago adicional no remunerativo de $14.000 por mes durante tres meses. La medida fue definida ayer viernes por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en una reunión realizada en la Secretaría de Trabajo, y será formalizada el…

    Catamarca: propuestas para las infancias en la Feria del Libro

    En el primer patio del CATA, donde se despliega la edición número 17 de la Feria del Libro, los más pequeños tienen su propio espacio: un rincón colorido y participativo donde los libros, los juegos y la imaginación se encuentran. Allí, distintas editoriales y emprendimientos presentan materiales pensados para que los niños aprendan jugando y…

    Catamarca: colecta por el Día Nacional del Donante de Sangre

    Con motivo del Día Nacional del Donante de Sangre, el Banco Central de Sangre y la Facultad de Ciencias de la Salud realizarán una colecta de sangre e inscripción al registro de células madre, el martes 11 de noviembre de 9 a 18 horas, en Av. Maestro Quiroga 125. Para donar sangre se debe tener…

