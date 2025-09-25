La Vicegobernación de Catamarca ofreció sus propuestas para adultos mayores

El equipo de Vicegobernación llegó a la “Casa Activa” (Av. Virgen del Valle Norte y Los Algarrobos) con el programa “Bienestar Activo”, acompañado también por el “Lleguemos al Barrio”, del Ministerio de Salud, ofreciendo los servicios de salud en Zoonosis, Obstetricia, Odontología, Enfermería, Médico Clínico, Fonoaudiología, Nutrición y Vacunación, en una jornada donde una gran concurrencia de familias y personas de la comunidad disfrutaron compartiendo la música en vivo, baile, juegos y bingo que se sumaron a la propuesta.

El evento contó con la participación de la directora de Integración y Equidad del Senado, Lucrecia Barros Jorrat y del director de Desarrollo Social del Senado, a cargo de la coordinación del programa, Daniel Toledo.

Estos programas, especialmente pensados para las personas adultas mayores, recorrerán los diferentes centros vecinales y puntos de encuentro en los barrios de la capital y el interior provincial a lo largo de todo el año, brindando en cada espacio asistencia gratuita en salud, protección de animales, así como la propuesta de actividades recreativas para que las vecinas y vecinos que se acerquen a participar puedan compartir una amena jornada de cuidados e integración junto a su comunidad.