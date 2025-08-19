La UCR de Catamarca renovó autoridades en Diputados, dejando de lado a los “radicales libertarios”

El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) comunicó este martes una nueva conformación de sus autoridades en la Cámara Baja, donde ahora Alfredo Marchioli asumirá la presidencia, mientras que la vicepresidencia quedará a cargo de Cristina Gómez y la Secretaría será ocupada por Vilma Chayle.

Según señalaron desde el bloque, la decisión tiene como objetivo garantizar que la conducción exprese de manera clara, coherente y transparente los intereses y valores del partido. Desde la UCR advirtieron que las autoridades anteriores “dejaron de reflejar los principios del partido al aceptar o promover candidatos de otras fuerzas o alianzas ajenas y antagónicas al radicalismo”.

En su comunicado, los legisladores reafirmaron el compromiso con la población de Catamarca y con la tradición democrática y republicana que los guía. “El radicalismo tiene la responsabilidad de sostener una voz clara en la Cámara de Diputados y de trabajar incansablemente por una provincia más justa, transparente y con igualdad de oportunidades”, concluyeron.