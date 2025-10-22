Radio TV Valle Viejo
La tumba de Tutankamón, en peligro de derrumbe

La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo y ahora corre riesgo de derrumbe. Los arqueólogos advierten que la estructura sufre grietas y humedad que provocaron una falla que atraviesa el techo de la entrada y las cámaras funerarias. 

Según publicó el medio británico The Mirror, el estudio señala que la humedad creciente fomenta la aparición de hongos que corren los invaluables murales. La piedra utilizada en la construcción de la tumba, la pizarra de Esna, se expande y contrae con los cambios de humedad, lo que aumenta además el riesgo de colapso.

El profesor Sayed Hemada, autor del estudio, advirtió que “las tumbas reales en el Valle de los Reyes requieren una intervención urgente y estudios científicos precisos para analizar los riesgos y cómo mitigarlos”. El Valle de los Reyes, situado al oeste de Luxor, alberga docenas de tumbas reales, y la de Tutankamón es una de las más pequeñas.

La peor inundación en la zona ocurrió en 1994, cuando la mayoría de las tumbas reales quedaron sumergidas. El profesor Hemada dice que esta inundación fue un punto de inflexión para la integridad estructural de la tumba de Tutankamón. Ahora, la roca frágil está sometida a una tensión tan intensa que podría sufrir un “estallido de rocas”, lo que crea una explosión repentina de piedra.

Aunque el profesor Hemada dice que la tumba “definitivamente no se derrumbará pronto”, este daño significa que podría no durar tanto como podría de otra manera. Los investigadores advierten que se está haciendo poco para planificar una eventualidad como otra inundación repentina, lo que podría tener consecuencias desastrosas para la tumba y su contenido.

    La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo y ahora corre riesgo de derrumbe. Los arqueólogos advierten que la estructura sufre grietas y humedad que provocaron una falla que atraviesa el techo de la entrada y las cámaras funerarias.  Según publicó el medio británico The Mirror, el estudio señala…

    Catamarca y Chile oficializaron la apertura permanente del Paso de San Francisco

    En un significativo gesto de integración regional, el gobernador Raúl Jalil junto al gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, y el delegado presidencial de la Región de Atacama, Rodrigo Illanes Naranjo, se reunieron en el centro de control aduanero Maricunga del Paso Fronterizo de San Francisco, que quedó oficialmente abierto de manera permanente para…

    En la reforma laboral que presentó el Gobierno, el salario se establecerá según el rendimiento del empleado

    Diputados tuvo una nueva jornada de debate del proyecto de Presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto que encabeza Alberto Bertie Benegas Lynch. Participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Cordero, dejó en claro que desde el Gobierno nacional se busca una reforma laboral. “Es un déficit que tenemos hace tiempo, tenemos…

    Catamarca: tercer Workshop de Energías Renovables en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

    La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales –FACEN- de la Universidad Nacional de Catamarca fue sede el 21 y 22 de octubre del Tercer Workshop de Energías Renovables, un encuentro organizado por el Doctorado en Energías Renovables de la FACEN, junto con la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y…

    Un joven de 19 años decapitó al novio de su madre y puso su cerebro en una licuadora

    En un vecindario de Staten Island, en la Ciudad de Nueva York, una vivienda se convirtió en una escena terrible que las autoridades calificaron como “macabra”. Dentro de una casa familiar en Cary Avenue, West Brighton, la policía descubrió restos humanos en condiciones estremecedoras, entre ellos un cerebro en una licuadora. El sospechoso, identificado como…

    Las Noches Estelares de Catamarca proponen observar a Saturno, “el planeta de los anillos”

    Este viernes 24 y sábado 25, de 20 a 22 hs., se llevará a cabo la experiencia de Astroturismo denominada “Noche estelar de Saturno” a cargo de Astro Space Tour. La cita será en la Plazoleta Constructores de La Paz, ubicada en Av. Autonomía de Catamarca, cerca del Predio Ferial (frente al nuevo hotel de…

