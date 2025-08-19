La tristeza de una familia catamarqueña desalojada de una propiedad del Obispado: vivieron 40 años en ese lugar

Esta mañana de martes, finalmente se notificó la decisión de la Justicia de Catamarca para desalojar a una familia en La Sala, Departamento Valle Viejo, donde vivieron casi medio siglo. La solución que le ofrecieron para los niños que viven en el lugar, en caso de no poder ser contenidos por sus padres, es internarlos en una institución del Estado.

Entre sollozos, Magalí, una de las mujeres de la familia Ahumada le pidió encarecidamente al obispo Luis Urbanc que se solidarice con ellos, aunque ya la decisión fue tomada para que mañana se concrete el desalojo. “No tenemos dónde ir”, dijo, y tampoco dónde tener los animales, de los cuales viven. Además, les dijeron que podrían inscribirse en la Vivienda, pero la familia fue escéptica ante la urgencia que atraviesan, porque entiende que hay inscriptos desde hace años que van a tener la prioridad para el otorgamiento de una casa.

Magalí dijo a Radio TV Valle Viejo que “lamentablemente no tenemos justicia, lo único que nos ofrecen es la calle, el obispado no nos ofreció nada, el juez que tiene la causa mucho menos. Lo único que tenemos es mañana a las 9 de la mañana, desalojar. Con Facundo hace más de diez años que pagamos los impuestos a nuestro nombre, tampoco se tuvo en cuenta, no se tiene en cuenta que tenemos niños y no nos dieron otra posibilidad, una vivienda, nos consideran usurpadores cuando nosotros tenemos la posesión. Es muy triste lo que estamos pasando. Entre lo que nos ofrecen también es que si los niños no tienen dónde ir, los pueden institucionalizar, dándolos a la Sala Cuna. La verdad que es devastador esto. A nosotros nos tendría que desalojar el obispado, pero todo lo está haciendo Provincia. Usted vio el otro día el circo que fue el tema de la Justicia cuando éramos tres mujeres, dos pequeñas y mi hermana. Usted vio que eran más de 70 policías, toda la situación que vivimos, no respetaron nada. El Obispado nunca se acercó a dialogar con nosotros, jamás. No puedo decir que vinieron y nos ofrecieron porque no es así. Lo único que nos ofrecen es calle. ¿Quién nos desaloja? El señor gobernador?”