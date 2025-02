La subsecretaria de Salud de Catamarca reconoció la falta de médicos para San Martín

En la localidad de San Martín, Capayán, luego de la muerte del niño Benicio Pacheco, esta mañana de viernes la subsecretaria de Salud se reunió con la familia y vecinos que reclaman recursos, ambulancia y personal médico para el hospital local.

En diálogo con Radio TV Valle Viejo, la funcionaria de Salud Dra. Johana Carrizo, admitió que la provincia tiene una carencia urgente de personal profesional, y puso el foco en la creación de la carrera de medicina.

Carrizo señaló: “Creemos que de acá a seis años vamos a tener la primera camada de profesionales, hay muchas acciones que se vienen haciendo a nivel sanitario, una es la carrera de medicina y la otra son las capacitaciones de recursos humanos. No solo del médico, sino Las competencias en cuanto a la ampliación de las destrezas de diferentes profesionales como por ejemplo enfermería”

Sobre la ausencia de la ambulancia del SAME que debía encontrar a medio camino hacia la Capital a Benicio, la funcionaria comentó que el Ministerio de Salud inició una investigación para tomar las acciones sobre el tema, pero al mismo tiempo dijo que “no coincido que no funciona como debería funcionar. Vamos a seguir trabajando en las falencia. La verdad que no tenemos tantas denuncias por falencias del SAME. Vamos a seguir trabajando en estas circunstancias”, dijo la funcionaria, agregando que ella misma “puso a prueba” el funcionamiento del sistema de emergencia llamando desde su casa para situaciones personales.

El parte oficial sobre la visita de Salud a San Martín

La secretaria de Asistencia en Salud Pública, Johana Carrizo, y el director provincial de Asistencia Sanitaria, Fernando Saavedra, se reunieron esta mañana con vecinos y personal del Centro de Salud de la localidad de San Martín, departamento Capayán, para dialogar sobre la situación del establecimiento.

Durante la reunión , se abordaron diversos temas relacionados con el funcionamiento del centro y el desempeño del personal del área. Los vecinos tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y necesidades, mientras que las autoridades tomaron nota de sus planteos para trabajar en soluciones concretas.

Asimismo, se delinearon estrategias para fortalecer la asistencia sanitaria en la zona, con el compromiso de mejorar la infraestructura, optimizar la distribución de recursos y reforzar la atención médica para garantizar un servicio de salud más accesible y eficiente para la comunidad.