La senadora Lucía Corpacci reclamó la presencia del ministro de Salud por la crisis del fentanilo

Durante la reunión plenaria de las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, la senadora Lucía Corpacci se refirió al pedido de citación al ministro de Salud, Mario Lugones, en relación a la grave situación provocada por la distribución de ampollas de fentanilo contaminadas.

“Quiero recordar que este pedido no responde a una coyuntura electoral. Venimos solicitando la presencia del ministro desde el 22 de mayo de este año. Inicialmente, la propuesta surgió a raíz de un planteo vinculado al Instituto del Cáncer, luego se sumaron nuevos pedidos de distintos senadores, y en paralelo comenzaron a hacerse públicos los casos vinculados al fentanilo. Pese a reiteradas invitaciones, hasta hoy no hemos recibido ninguna respuesta”, señaló Corpacci.

La senadora subrayó que la preocupación se debe a la magnitud del problema: “Estamos hablando de muertes ocurridas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, de pacientes que recibieron fentanilo como analgésico o anestésico, y que posteriormente fallecieron por sepsis causada por ampollas contaminadas. Es increíble que todavía no exista una explicación formal de las autoridades competentes”.

Asimismo, advirtió sobre las deficiencias detectadas en los laboratorios que elaboraban el fármaco: “Pareciera ser que se habían constatado fallas en las condiciones de producción y, sin embargo, se permitió que se siguiera fabricando y distribuyendo. Se habla de cientos de miles de ampollas. Aun cuando se haya dispuesto su retiro, resulta casi imposible garantizar que no quede ninguna en circulación. Estamos frente a un hecho de extrema gravedad, que incluso motivó una alerta de la Organización Mundial de la Salud”.

Corpacci enfatizó que el objetivo del Senado no es confrontar con el Poder Ejecutivo, sino obtener información clara y responsable: “El Legislativo no persigue a nadie. Lo que buscamos es que los ministros brinden explicaciones cuando ocurren hechos que preocupan a la sociedad. Una publicación en redes sociales no reemplaza la responsabilidad institucional. Necesitamos que el ministro y las autoridades de la ANMAT den cuenta de lo sucedido y expongan qué medidas se están tomando para evitar que se repita”.

Finalmente, la senadora pidió avanzar en la firma de un dictamen que convoque formalmente al ministro: “Es fundamental que se dé una respuesta institucional y que podamos transmitir tranquilidad a la población. El país necesita saber qué pasó con el fentanilo y cómo se va a actuar hacia adelante”.