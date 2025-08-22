La senadora catamarqueña Corpacci impulsa la interpelación al Ministro de Salud y a las autoridades de la ANMAT

La senadora nacional y presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Lucía Corpacci, presentó un proyecto de resolución para citar al Ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Iván Lugones, y a las autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), con el objetivo de que brinden explicaciones sobre la grave crisis sanitaria que atraviesa el país a raíz del uso de fentanilo inyectable contaminado.

La solicitud de interpelación surge luego de que, en tres oportunidades consecutivas, la Comisión de Salud del Senado convocara al ministro Mario Iván Lugones para brindar informes y explicaciones sobre la situación sanitaria del país, sin obtener respuesta ni su presencia en las reuniones. Las notas oficiales firmadas por senadoras y senadores de los distintos bloques que integran la cámara fueron remitidas el 28 de mayo, el 5 de junio y el 13 de agosto, pero ante la reiterada negativa, el pleno del Senado avanza ahora en exigir su comparecencia formal.

Corpacci señaló que la magnitud de los hechos, que incluyen pacientes fallecidos y múltiples casos en hospitales públicos y privados de distintas jurisdicciones, pone en evidencia fallas graves en los mecanismos de control y trazabilidad del Ministerio de Salud y de la ANMAT.

“La transparencia en la gestión de esta crisis es esencial para restablecer la confianza de la ciudadanía en la seguridad de los medicamentos administrados en el sistema de salud. Para ello es absolutamente necesaria la presencia del ministro y de las autoridades competentes, que deberán brindar todas las explicaciones que este Senado requiera”, sostuvo la legisladora.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que han tenido las políticas de flexibilización y desmantelamiento del Estado en áreas estratégicas como la salud, debilitando la capacidad de control y fiscalización de los medicamentos.

En ese marco, durante su intervención en una cuestión de privilegio, Corpacci llamó a los distintos bloques a acompañar la solicitud: “Quiero invitar a los senadores de los otros bloques a que acompañen el pedido de interpelación que mandamos ayer al ministro de Salud. Y espero que el Gobierno tenga la valentía y la honestidad de enviar al ministro a que dé explicaciones”.

El pedido de interpelación busca que las autoridades competentes informen sobre:

Las medidas adoptadas frente a la distribución de fentanilo contaminado.

El funcionamiento de los mecanismos de control y trazabilidad de opioides y drogas sintéticas.

Las acciones en curso para garantizar la seguridad de los pacientes y prevenir situaciones similares en el futuro.

El Senado de la Nación, en ejercicio de su función de control, reclamará así información exhaustiva y precisa para determinar responsabilidades, evaluar las medidas oficiales y proponer las reformas necesarias que aseguren la protección de la salud pública.