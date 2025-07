La Selección Argentina va por el título ante Valencia en el Toreo L’Alcudia sub-20

La Selección Argentina Sub 17 buscará hoy consagrarse en la final del Torneo Internacional de L’Alcúdia, cuando enfrente al conjunto juvenil del Valencia. El partido comenzará a las 17:30 (hora argentina) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Diego Placente, quien eligió jugar con el plantel sub-17, llega invicto a la definición y con un rendimiento sólido que ilusiona. A pesar de tratarse de un torneo Sub 20, el cuerpo técnico optó por presentar una base de jugadores nacidos en 2008, con vistas al Mundial Sub 17 que se disputará este año en Qatar. “Por más que el torneo es para jugadores Sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va a ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores”, explicó Placente. “Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales”.

Argentina tuvo un camino impecable en el certamen. En su debut venció 2-0 a Chile con goles de Thomas De Martis y Tomás Parmo. Luego superó 2-1 al propio Valencia —su rival en esta final— gracias a los tantos de Ramiro Tulián y Uriel Ojeda sobre el cierre del partido. La tercera presentación fue una contundente goleada 3-0 ante ADH Brasil, con festejos de Satas, De Martis y Parmo. En semifinales, el equipo nacional volvió a mostrar autoridad al derrotar 3-0 a Alboraya, con tantos de Ojeda, Can Armando Güner y Facundo Jainikoski.

El torneo, conocido oficialmente como COTIF (Comité Organizador del Torneo Internacional de Fútbol), se juega en el Estadio Municipal Els Arcs, en la ciudad de L’Alcúdia, Comunidad Valenciana. Es uno de los certámenes juveniles más prestigiosos del calendario internacional. Valencia es el máximo campeón histórico con seis títulos, mientras que la Albiceleste suma tres consagraciones: 2012, 2018 y 2022.

Invicta, con diez goles a favor y apenas uno en contra, la Argentina Sub 20 buscará esta tarde una nueva conquista en tierras españolas. Más allá del resultado, el objetivo está claro: seguir formando a una generación que promete.

La formación de la Selección Argentina sub-20

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas (C), Simón Escobar; Felipe Pujol, Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Thomas De Martis y Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.

Estadio: Municipal Els Arcs

Hora: 17.30

TV: ESPN y Disney+