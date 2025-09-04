Radio TV Valle Viejo
La Selección Argentina recibe hoy jueves a Venezuela por las Eliminatorias, en el último partido oficial de Messi en el país con la albiceleste

Con Lionel Messi como figura, la Selección Argentina jugará su último partido como local antes del Mundial 2026 este jueves a las 20.30 en el Estadio Monumental, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, frente a Venezuela.

La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, lidera la tabla con 35 puntos tras 11 victorias, dos empates y tres derrotas. Ya aseguró la clasificación y el primer puesto, a diez unidades de sus perseguidores Ecuador y Brasil. Este encuentro será el último oficial de Messi en Argentina, ya que el calendario prevé amistosos en Estados Unidos (ante Venezuela en Miami y Puerto Rico en Chicago), además de compromisos en Angola e India en noviembre. En marzo de 2026 se disputará la Finalissima contra España, pero en una sede aún por definir, por lo que los hinchas argentinos deberán esperar a un amistoso para volver a ver al capitán en el país.

Venezuela, conducida por Fernando Batista, llega en la séptima posición con 18 puntos, en zona de Repechaje, con cuatro victorias, seis empates y seis derrotas. El gran objetivo de la Vinotinto es lograr la primera clasificación mundialista de su historia. En la pelea directa, Colombia suma 22 puntos y ocupa el último cupo directo, mientras que Bolivia, con 17, acecha desde atrás. En la última fecha, los venezolanos recibirán a Colombia en un posible mano a mano por la clasificación.

Cómo llegan los equipos

Argentina viene de empatar 1-1 con Colombia en el Monumental y de vencer a Chile como visitante por 1-0. Scaloni planea un once con mayoría de titulares y Messi al frente. Emiliano “Dibu” Martínez será el arquero, con Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa. En el mediocampo se perfilan Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, con dudas sobre Alexis Mac Allister, que arrastra molestias; si no llega, entrará Giovani Lo Celso. Enzo Fernández está suspendido. En ataque, Messi y Julián Álvarez son fijas, mientras que Lautaro Martínez y Thiago Almada se disputan un lugar.

La Vinotinto viene de perder 0-2 con Uruguay en Montevideo, pero antes venció 2-0 a Bolivia como local. El equipo saldría con Rafael Romo en el arco; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel y Miguel Navarro en defensa; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres y Jefferson Savarino en el mediocampo; Josef Martínez y Salomón Rondón en ataque. Además, varios jugadores deberán cuidarse de las amarillas: Romo, Tomás Rincón, Bello, Navarro, Rondón, Martínez y Josua Mejías.

El historial

Argentina y Venezuela se enfrentaron 28 veces: la Albiceleste ganó 23, hubo 3 empates y apenas 2 derrotas. En Eliminatorias, la única caída argentina fue en 2011, 1-0 en Puerto La Cruz. Lionel Messi es el máximo goleador histórico de este duelo con 5 tantos, seguido por Crespo, Luque e Higuaín con 4. La Selección convirtió 91 goles contra Venezuela, con un promedio de 3,25 por partido. La mayor goleada fue 11-0 en la Copa América 1975, en Rosario Central.

  • Catamarca: Nación intima a Fiambalá por la rendición de un polideportivo fantasma

    Catamarca: Nación intima a Fiambalá por la rendición de un polideportivo fantasma

    Informe: Multimedios El Abaucán Digital La sombra de la corrupción vuelve a ensuciar el nombre de la exintendenta de Fiambalá, Roxana del Valle Paulón, quien una vez más queda expuesta ante la sociedad por presuntas irregularidades que marcan su gestión. En las últimas horas, la Municipalidad de Fiambalá recibió una carta documento oficial de la Dirección Nacional…

  • Transmisión inédita: mostrarán cómo se buscan y extraen fósiles de dinosaurios en la Patagonia

    Transmisión inédita: mostrarán cómo se buscan y extraen fósiles de dinosaurios en la Patagonia

    Un grupo de investigadores argentinos prepara un evento de gran alcance científico y mediático: la primera transmisión en vivo desde una expedición paleontológica en la Patagonia. El proyecto será realizado por especialistas del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), perteneciente al Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. La iniciativa promete…

  • Paraguay recibe a Ecuador en busca de la clasificación al Mundial 2026

    Paraguay recibe a Ecuador en busca de la clasificación al Mundial 2026

    Paraguay enfrentará a Ecuador este jueves desde las 20.30 en el Estadio Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, quiere mantenerse invicta en casa y con un empate sellará su clasificación a…

  • Primera medalla para Catamarca en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

    Primera medalla para Catamarca en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

    En la Instancia Nacional de los Juegos para Adultos Mayores, que se están desarrollando en la Ciudad de Salta, Catamarca viene destacándose. En Orientación, Teresita Toledo logró la Medalla de Plata con su segundo puesto y le entregó la primera presea a la delegación catamarqueña. Además, Nery Cedrón se ubicó cuarta, completando una destacadísima actuación…

  • Hoy jueves comienza la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle

    Hoy jueves comienza la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle

    Este jueves inicia la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, a 21 años del sismo de 2004 y en coincidencia con la celebración del 4º aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Los actos litúrgicos centrales comenzarán a las 8.30 con la Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio,…