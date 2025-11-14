La Selección Argentina derrotó a Angola en su último partido del año

La Albiceleste se impuso con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi en el que fue su último partido del año contra los angoleños en Luanda. Fue una discreta actuación de la selección argentina, que no marcó grandes diferencias en el juego y fue contundente en uno y otro tiempo para llevarse el triunfo. Lionel Scaloni aprovechó para ver en cancha a algunos futbolistas que pueden llegar a ser convocados para el Mundial 2026 como los debutantes Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. El próximo 5 de diciembre será el sorteo de la Copa del Mundo.