La respuesta de Santiago Caputo a la amenaza del presunto narco Fred Machado

En medio de las explosivas declaraciones que brindó antes de su extradición, el empresario Fred Machado reveló cuál fue la reacción del Gobierno cuando amenazó con desatar un escándalo nacional. Según su testimonio, la respuesta del asesor presidencial, Santiago Caputo, a su advertencia fue tan breve como contundente: “Mensaje recibido”.

Según supo Noticias Argentinas, el detalle surge de la crónica de la periodista Caro Fernández para el programa GPS, tras un encuentro de ocho horas con el financista. Machado relató que, a través de un intermediario, le hizo llegar una advertencia directa al corazón del poder libertario.

El mensaje, según las palabras del propio Machado, fue: “Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana”.

La respuesta que recibió de vuelta, atribuida a Caputo, fue de tan solo dos palabras: “Mensaje recibido”.

Este supuesto cruce de mensajes se habría dado el domingo posterior a que se filtrara el polémico video de José Luis Espert en la pileta de la casa de Machado, un hecho que precipitó la caída en desgracia del legislador y, en última instancia, del propio empresario, a quien el Gobierno le quitó el respaldo que, según él, tenía para frenar su extradición.