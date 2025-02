La respuesta de Cavallo a las críticas de Milei y el despido de su hija Sonia del Gobierno

El ex ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, se expresó públicamente luego de las críticas recibidas por parte del presidente de la Nación, Javier Milei y el despido de su hija Sonia de la Embajada argentina ante la OEA. Cavallo utilizó su cuenta de X para recordar cuál fue su postura respecto a la política económica de Milei antes de las elecciones presidenciales.

“Para que no se distorsione mi posición antes de la elección”, publicó, acompañando el mensaje con el video de una entrevista brindada a TN antes de octubre de 2023.

Durante la nota, Cavallo no ocultó su preferencia por Milei. “Hoy no tengo ninguna duda de que, quien puede realmente producir el cambio en la dirección que se necesita, es Javier Milei. Lo voy a votar y si puedo voy a tratar de ayudarlo”, declaró en esa oportunidad.

“Me preocupa mucho que el grueso de los economistas se esmeran en criticar las propuestas de Javier Milei y creo que son injustos”, agregó.

En otro punto, Domingo Cavallo se refrió a las ideas del presidente Milei en relación al cepo cambiario y la necesidad de levantar las restricciones lo antes posible, algo que había manifestado desde la época de campaña. “Estoy de acuerdo con eso. Sólo advierto que es muy importante unificar y liberar el mercado cambiario, pero hay que hacerlo de manera no traumática”, enfatizó el ex ministro de Economía en la entrevista difundida por televisión.

Los cruces entre Milei y Cavallo

El último posteo del ex ministro Domingo Cavallo en su blog en el que suele exponer sus opiniones sobre la economía argentina pareció representar un quiebre en la consideración de Javier Milei sobre el creador de la Convertibilidad. Eran habituales las observaciones de Cavallo sobre el peligro de un atraso cambiario, la necesidad de una salida rápida y definitiva del cepo y, últimamente, sobre la debilidad de las reservas.

Mientras hace algunos años el Presidente calificaba a Cavallo como “el mejor ministro de Economía de la historia”, este lunes aseguró que es “impresentable” al hablar sobre la discusión abierta respecto al atraso cambiario y si el mercado espera o no una devaluación del tipo de cambio. Tras esa declaración, el Gobierno comunicó que le pidió la renuncia a Sonia Cavallo, la hija del ex ministro y funcionaria en la OEA.

En su última intervención pública en su blog, el ex ministro de Economía afirmó que un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) no sería suficiente para levantar el cepo cambiario debido a que no se incrementarían las reservas netas.

En ese sentido, consideró que “el Gobierno piensa con razón que recién cuando ello ocurra se estará en condiciones de eliminar el cepo cambiario de manera que la libertad impere también en los mercados monetarios y en el mercado cambiario único”.