Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La reacción de Luis Caputo a la derrota: “Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario”

Al confirmarse la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires (46.9% a 33.8%), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió de urgencia a intentar calmar los mercados con un mensaje en sus redes sociales: “Nada va a cambiar en lo económico”.

El posteo del ministro, publicado pasadas las 22:00 horas, busca frenar una corrida cambiaria en la apertura del lunes. “Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, completó. Según supo Noticias Argentinas, el mensaje es una respuesta directa al dólar cripto, que “voló” esta noche tras conocerse la derrota, rompiendo el techo de $1.460 y rozando los $1.500.

Derrota electoral y reacción del mercado

Los datos oficiales confirmaron el fracaso de las encuestadoras y una victoria del peronismo (Fuerza Patria) por más de 13 puntos, un resultado que el mercado (como había advertido el banco JP Morgan) catalogaba como el “peor escenario” o “adverso”.

JP Morgan había advertido que una victoria peronista por más de 5 puntos (la diferencia fue de 13) llevaría al dólar al techo de la banda ($1.460). El mercado cripto rompió ese techo pasadas las 20:50. Con este tuit, Caputo intenta garantizar que, pese al resultado político, el Gobierno no acelerará la devaluación (crawling peg) ni modificará el rumbo fiscal el lunes.

  • Raúl Jalil y los otros gobernadores que felicitaron a Axel Kicillof

    Raúl Jalil y los otros gobernadores que felicitaron a Axel Kicillof

    Anoche, pasadas las 21 horas, comenzaron a conocerse los primeros resultados de las elecciones bonaerenses, que demuestran una victoria del peronismo por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA). En consecuencia, las reacciones de los gobernadores no se hicieron esperar: desde un llamado de atención al Gobierno, con un mensaje unificado, al festejo peronista. Pese a que…

  • La foto de la derrota de Javier Milei, con sugestivas ausencias

    La foto de la derrota de Javier Milei, con sugestivas ausencias

    Con rostro adusto, Javier Milei enfrentó su peor noche política en el búnker libertario de La Plata rodeado por casi todo su gabinete. La tristeza fue palpable de principio fin durante los pocos minutos en que ocupó el escenario, reconoció la caída contra el peronismo en Buenos Aires y prometió “corregir errores”, al tiempo que ratificó el rumbo económico de su…

  • La reacción de Luis Caputo a la derrota: “Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario”

    La reacción de Luis Caputo a la derrota: “Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario”

    Al confirmarse la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires (46.9% a 33.8%), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió de urgencia a intentar calmar los mercados con un mensaje en sus redes sociales: “Nada va a cambiar en lo económico”. El posteo del ministro, publicado pasadas las 22:00 horas, busca frenar…

  • “Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

    “Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

    Luego de la difusión de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se subió al escenario con todos los integrantes del Poder Ejecutivo, como también a los intendentes y los principales candidatos que participaron en las secciones. En ese marco, el cántico que resonó en las puertas del escenario fue: “Es para…

  • Lucía Corpacci felicitó a Axel Kicillof por el amplio triunfo

    Lucía Corpacci felicitó a Axel Kicillof por el amplio triunfo

    La senadora nacional y vicepresidenta segunda del Partido Justicialista Nacional, Lucía Corpacci, se pronunció sobre el contundente triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. “Felicitaciones a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, a su gobernador Axel Kicillof y a todas y todos sus candidatos por el triunfo de Fuerza…

  • Para Rubén Manzi, “Milei se creyó su relato; insultar no es gobernar”

    Para Rubén Manzi, “Milei se creyó su relato; insultar no es gobernar”

    Con cerca del 85% de las mesas escrutadas en la provincia de Buenos Aires que marcaron una clara derrota del partido de Javier Milei por 13 puntos, el referente de la Coalición Cívica Catamarca y candidato a diputado por “Primero Catamarca”, Rubén Manzi, expresó: “El discurso violento ya no tiene el efecto del 23, y…