La Quiniela de Catamarca tendrá cinco sorteos diarios

La Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca informó la incorporación de un nuevo sorteo diario de la Quiniela, que se denominará “La Primera”. Este sorteo se llevará a cabo de lunes a sábados y feriados provinciales, y estará disponible en todas las agencias oficiales, tanto en la Capital como en el interior de la provincia.

El nuevo sorteo se realizará a las 9:30 horas, con un cierre de apuestas programado para las 9:15 horas. Con esta adición, la Quiniela de Catamarca pasará a tener un total de cinco sorteos diarios, sumándose a los ya existentes.

La nueva programación de la Quiniela de Catamarca queda de la siguiente manera:

La Primera: 9:30 hs.

Matutino: 11:30 hs.

Vespertino: 13:30 hs.

De la Tarde: 19:00 hs.

Nocturno: 21:00 hs.

La medida busca ofrecer más opciones y comodidad a los apostadores, manteniendo la transparencia y continuidad que caracterizan a los sorteos oficiales de la provincia.