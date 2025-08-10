La producción de café corre peligro por el cambio climático

El café ha recorrido un largo camino desde su descubrimiento en las tierras etíopes, pero hoy enfrenta una amenaza global que podría alterar su historia para siempre: su producción se ve gravemente afectada por el cambio climático, con fenómenos meteorológicos extremos que modifican el ciclo de vida de la planta y amenazan su supervivencia.

El café, una de las bebidas más populares a nivel mundial junto con el agua y el té, es el resultado de siglos de historia y adaptación. Desde sus humildes orígenes en las tierras etíopes hasta convertirse en una de las principales exportaciones globales, su cultivo ha experimentado una evolución notable.

Sin embargo, como informa National Geographic, el café enfrenta un desafío sin precedentes: la amenaza del cambio climático. En ese sentido, un informe de la Organización Internacional del Café (ICO) advierte que el cambio climático es uno de los mayores riesgos para la seguridad de la cadena de suministro del café, ya que la planta es altamente sensible a variaciones en temperatura y precipitaciones.

El café es mucho más que una simple bebida; es un fenómeno cultural que ha dejado una huella imborrable en la sociedad mundial. Se cree que esta bebida fue identificada por primera vez en África, más específicamente en la región de Kaffa, en lo que hoy conocemos como Etiopía.

Según diversos relatos históricos, las primeras plantas de café fueron trasladadas al sur de Arabia en el siglo XV, donde comenzaron a ser cultivadas en la península arábiga. Esta expansión llevó a la creación de las primeras cafeterías en el mundo árabe, que abrieron sus puertas en La Meca y Constantinopla durante los siglos XV y XVI.

La ICO y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) coinciden en que Etiopía sigue siendo hoy uno de los centros genéticos más importantes para el café arábico, una variedad que representa más del 60% de la producción mundial y se cultiva principalmente en América Latina y África oriental.

Uno de los relatos más conocidos sobre el descubrimiento del café es la famosa leyenda de Kaldi, un pastor árabe que, al observar el comportamiento de sus cabras, descubrió que las bayas del arbusto del café tenían un efecto estimulante. Este hallazgo, aunque envuelto en misterio y simbolismo, resalta la fascinación humana con las propiedades de la planta, que rápidamente se convirtió en una fuente de energía y un estimulante social.

En la actualidad, el arábico es el grano más popular y, junto con el robusta, los cuales representan la mayor parte de la producción mundial de café. América Latina, especialmente Brasil y Colombia, África Oriental, Asia y algunos países árabes, son conocidos por ser los principales productores de café arábico. Este tipo de grano se cultiva en altitudes elevadas, donde el clima subtropical frío y la alta humedad son condiciones ideales para su crecimiento.

En contraste, el robusta, que es más resistente a las altas temperaturas y más fácil de cultivar en altitudes bajas, se ha convertido también en un importante competidor en la industria y su popularidad ha crecido debido a su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones climáticas y de cultivo, lo que ha permitido su expansión en países productores como Vietnam.

Un estudio de Nature Plants (2020) detalla que la variedad robusta es más tolerante a temperaturas elevadas y menos susceptible a plagas, lo que explica su expansión en zonas de baja altitud como Vietnam, segundo productor mundial.

Es por eso que los expertos advierten que los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías prolongadas, tormentas intensas y cambios en las temperaturas, seguirán aumentando en frecuencia y gravedad a medida que las temperaturas globales continúan subiendo.

Pete Falloon, experto en seguridad alimentaria de la Met Office y la Universidad de Bristol, destaca que estos cambios afectarán a los cultivos agrícolas en general, pero el café es particularmente vulnerable debido a su dependencia de condiciones climáticas específicas.

Con un futuro incierto para la producción de café en ciertas regiones, los agricultores y científicos están buscando soluciones para mitigar el impacto del cambio climático. Entre las posibles estrategias se encuentran la investigación en variedades de café más resistentes a las temperaturas extremas, la modificación de técnicas de cultivo para adaptarse mejor a condiciones cambiantes y el uso de tecnologías que permitan monitorear de cerca las condiciones climáticas y anticipar desastres naturales.