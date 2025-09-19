Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La presunta “melliza asesina” que jugó en San Lorenzo, irá a juicio imputada de matar a un amigo

La exjugadora de las “Santitas de Boedo” estuvo prófuga durante ocho meses, acusada por el asesinato de su amigo Dylan Lionel Robledo en una fiesta clandestina ocurrida en septiembre de 2021.

Luego de estos años de investigación, la causa finalmente avanzará a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad de Acebey en el hecho que conmocionó a Lanús.

El hecho

Dylan Lionel Robledo tenía 20, era padre de dos chicos. El 18 de septiembre pasado, salió con amigos un encuentro clandestino en una casa de Lanús. Nunca volvería a ver a sus hijos: en pleno festejo lo asesinaron de un disparo. Había dos jóvenes prófugas por el crimen.

Ambas acusadas son mellizas y tenían 19 años entonces. Sus nombres: Brisa Ayelén y Priscila Nicole Acebey. “Dejaron a dos nenes sin papá”, dijo Rocío, ex pareja de Dylan y madre de Bastián (5), uno de los hijos de la víctima.

Fuentes de la investigación confirmaron que las principales sospechosas habían asistido a a la fiesta clandestina junto a Dylan, con quien mantenían un vínculo de amistad. En la noche del hecho, Dylan salió con las mellizas y el primo de las hermanas, llamado Damián, apodado “El Papu”. Los cuatro llegaron a un encuentro en un galpón de la zona de Lanús. Pasada la madrugada, se fueron a otra fiesta en una casa de la calle Talcahuano al 3600. Allí, Dylan fue asesinado.

Durante el festejo, el joven recibió un disparo en la cara cuando supuestamente una de las hermanas tomó un arma y comenzó a disparar. Los primeros testimonios en el expediente que investiga el hecho indicaban que el disparo se habría originado cuando intentaban tomarse una selfie con el arma, pero la investigación a cargo de la UFI N°6 de la jurisdicción determinó lo contrario.

“‘Las melli’ empezaron a tirar gas pimienta mientras bailaban con el arma en la mano. Se armó lío y le dieron un culatazo a Dylan”, relató un testigo directo del hechoDe acuerdo a ese relato, tras el golpe, Dylan perdió el conocimiento. En ese momento, una de las hermanas habría disparado: “El tiro le dio en la cara y lo mató al instante”, detallaron.

Priscila y Brisa nacieron el 4 de marzo de 2002 y viven en Lanús. Brisa jugó como defensora las “Santitas de Boedo”, el equipo de fútbol femenino de San Lorenzo: debutó en Primera División el 20 de septiembre de 2019.

El 11 de mayo de 2022, una de las mellizas acusadas del crimen de Dylan Robledo, el joven de 20 años que fue asesinado en medio de una fiesta clandestina en Lanús, se entregó a la mañana a la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

La hermana de Dylan, Gabriela Arrazola, dijo a este medio que la víctima conocía a las mellizas. “Más de una vez fue a ver jugar a la pelota a Brisa. Él era un pibe tranquilo y amoroso. Se ganaba la vida haciendo ‘changuitas’. Trabajó de albañil, en un lavadero de coches y también como revendedor de ropa. Nunca le hizo mal a nadie”, lamentó Gabriela en la última nota que dio a Infobae, en diciembre pasado.

El 23 de septiembre, cuatro días después del crimen, la familia de la víctima despidió sus restos en el cementerio municipal de Lanús. Horas después, con el apoyo de varios amigos, hicieron una marcha en una plaza de Valentín Alsina. Su temor era que el caso “quedara en la nada”.

  • La presunta “melliza asesina” que jugó en San Lorenzo, irá a juicio imputada de matar a un amigo

    La presunta “melliza asesina” que jugó en San Lorenzo, irá a juicio imputada de matar a un amigo

    La exjugadora de las “Santitas de Boedo” estuvo prófuga durante ocho meses, acusada por el asesinato de su amigo Dylan Lionel Robledo en una fiesta clandestina ocurrida en septiembre de 2021. Luego de estos años de investigación, la causa finalmente avanzará a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad de Acebey en el hecho que…

  • Estudiantes perdió 2-1 con Flamengo en el Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Libertadores

    Estudiantes perdió 2-1 con Flamengo en el Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Libertadores

    Estudiantes de La Plata perdió 2-1 con Flamengo en el mítico Estadio Maracaná. El encuentro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie quedó abierta y se definirá en una semana en La Plata. El elenco argentino comenzó perdiendo desde el vestuario ya que en la primera jugada del encuentro, el conjunto…

  • Murió el cantante Yaco Monti

    Murió el cantante Yaco Monti

    Este jueves por la tarde en Buenos Aires, tras batallar con una dura enfermedad, falleció Yaco Monti, el recordado cantante y actor nacido en Villa Mercedes, San Luis. Dueño de una voz melódica que supo emocionar a generaciones, se hizo conocido en los años 60 con canciones que transitaron desde la balada romántica hasta el…

  • Catamarca: inauguraron Ruta 2 en La Paz

    Catamarca: inauguraron Ruta 2 en La Paz

    Una nueva ruta fue oficialmente inaugurada por el Gobierno de Catamarca: se trata de la Ruta Provincial N°2, en el tramo que une San Antonio de La Paz con Icaño, una obra de 24 kilómetros que forma parte del Corredor Vial Este y se ejecutó íntegramente con fondos provinciales. El acto de inauguración oficial estuvo…

  • Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

    Luis Caputo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

    El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó…

  • Catamarca: trasladan a la cárcel al imputado por robo en el domicilio de Dalla Lasta

    Catamarca: trasladan a la cárcel al imputado por robo en el domicilio de Dalla Lasta

    El juez de Control de Garantías N°4, Dr. Marcelo Sago, confirmó hoy la detención de Brian Saúl Juárez, sindicado como el autor del ilícito a la casa del exministro de Servicios Públicos, Guillermo Dalla Lasta. El fiscal de instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, acumuló las causas que tiene imputado al sujeto. Según la acusación, el…