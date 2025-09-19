La presunta “melliza asesina” que jugó en San Lorenzo, irá a juicio imputada de matar a un amigo

La exjugadora de las “Santitas de Boedo” estuvo prófuga durante ocho meses, acusada por el asesinato de su amigo Dylan Lionel Robledo en una fiesta clandestina ocurrida en septiembre de 2021.

Luego de estos años de investigación, la causa finalmente avanzará a juicio oral, donde se determinará la responsabilidad de Acebey en el hecho que conmocionó a Lanús.

El hecho

Dylan Lionel Robledo tenía 20, era padre de dos chicos. El 18 de septiembre pasado, salió con amigos un encuentro clandestino en una casa de Lanús. Nunca volvería a ver a sus hijos: en pleno festejo lo asesinaron de un disparo. Había dos jóvenes prófugas por el crimen.

Ambas acusadas son mellizas y tenían 19 años entonces. Sus nombres: Brisa Ayelén y Priscila Nicole Acebey. “Dejaron a dos nenes sin papá”, dijo Rocío, ex pareja de Dylan y madre de Bastián (5), uno de los hijos de la víctima.

Fuentes de la investigación confirmaron que las principales sospechosas habían asistido a a la fiesta clandestina junto a Dylan, con quien mantenían un vínculo de amistad. En la noche del hecho, Dylan salió con las mellizas y el primo de las hermanas, llamado Damián, apodado “El Papu”. Los cuatro llegaron a un encuentro en un galpón de la zona de Lanús. Pasada la madrugada, se fueron a otra fiesta en una casa de la calle Talcahuano al 3600. Allí, Dylan fue asesinado.

Durante el festejo, el joven recibió un disparo en la cara cuando supuestamente una de las hermanas tomó un arma y comenzó a disparar . Los primeros testimonios en el expediente que investiga el hecho indicaban que el disparo se habría originado cuando intentaban tomarse una selfie con el arma, pero la investigación a cargo de la UFI N°6 de la jurisdicción determinó lo contrario.

“‘ Las melli’ empezaron a tirar gas pimienta mientras bailaban con el arma en la mano. Se armó lío y le dieron un culatazo a Dylan ”, relató un testigo directo del hecho. De acuerdo a ese relato, tras el golpe, Dylan perdió el conocimiento. En ese momento, una de las hermanas habría disparado: “El tiro le dio en la cara y lo mató al instante”, detallaron.

Priscila y Brisa nacieron el 4 de marzo de 2002 y viven en Lanús. Brisa jugó como defensora las “Santitas de Boedo”, el equipo de fútbol femenino de San Lorenzo: debutó en Primera División el 20 de septiembre de 2019.

El 11 de mayo de 2022, una de las mellizas acusadas del crimen de Dylan Robledo, el joven de 20 años que fue asesinado en medio de una fiesta clandestina en Lanús, se entregó a la mañana a la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

La hermana de Dylan, Gabriela Arrazola, dijo a este medio que la víctima conocía a las mellizas. “Más de una vez fue a ver jugar a la pelota a Brisa. Él era un pibe tranquilo y amoroso. Se ganaba la vida haciendo ‘changuitas’. Trabajó de albañil, en un lavadero de coches y también como revendedor de ropa. Nunca le hizo mal a nadie”, lamentó Gabriela en la última nota que dio a Infobae, en diciembre pasado.

El 23 de septiembre, cuatro días después del crimen, la familia de la víctima despidió sus restos en el cementerio municipal de Lanús. Horas después, con el apoyo de varios amigos, hicieron una marcha en una plaza de Valentín Alsina. Su temor era que el caso “quedara en la nada”.