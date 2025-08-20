Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La presencia de 136 diputados dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno buscando rechazar los vetos de Milei

Un total de 136 diputados -entre ellos los libertarios Marcela Pagano Carlos D’Alessandro- dieron quórum y comenzó la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará rechazar los vetos de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones que se produjeron en el mes de marzo de este año.

La Cámara de Diputados lleva a cabo una sesión clave que pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a una agenda de fuerte impacto social y fiscal. En medio de tensiones con los gobernadores por la distribución de fondos y tras los cierres de listas provinciales, el oficialismo enfrenta la posibilidad de que se rechacen los vetos presidenciales a leyes con amplio respaldo opositor. La primera en debate será la emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre 0,22% y 0,42% del PBI.

El temario incluye además la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación. Estas medidas, calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI, fueron vetadas por Milei y dividen el escenario político, con la UCR y los gobernadores como actores decisivos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la sesión al señalar que los proyectos carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes, advirtiendo que aprobarlos implicaría forzar al Gobierno a emitir dinero, una política que –afirmó– la administración descartó desde el inicio de su gestión.

  • Catamarca: Minería mantiene certificación de la Norma “Sistema de Gestión de la Calidad”

    Catamarca: Minería mantiene certificación de la Norma “Sistema de Gestión de la Calidad”

    Del 14 al 18 de agosto, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) realizó la auditoría de seguimiento Nº 2 al Departamento Geoquímica Ambiental, de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, del Ministerio de Minería. En base a los resultados surgidos durante la auditoria externa, el auditor responsable del seguimiento, Elizabeth Camisay, recomendó:…

  • Catamarca: convocatoria a emprendedores, artistas y prestadores de servicio

    Catamarca: convocatoria a emprendedores, artistas y prestadores de servicio

    La comunidad de Feria Emprender continúa creciendo y ya reúne a más de 430 emprendedores de distintos rubros que encontraron en este espacio una oportunidad para visibilizar sus proyectos, potenciar sus ventas y generar nuevas conexiones. Si sos emprendedor, artista (música, danza) o brindás algún servicio, podés sumarte de manera gratuita registrando tus datos en…

  • La presencia de 136 diputados dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno buscando rechazar los vetos de Milei

    La presencia de 136 diputados dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno buscando rechazar los vetos de Milei

    Un total de 136 diputados -entre ellos los libertarios Marcela Pagano Carlos D’Alessandro- dieron quórum y comenzó la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará rechazar los vetos de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones que se produjeron en el mes de marzo…

  • Una joven despertó a golpes a su pareja y lo apuñaló, al acusarlo de infiel

    Una joven despertó a golpes a su pareja y lo apuñaló, al acusarlo de infiel

    Un hombre terminó internado en el Hospital Jorge Uro de la ciudad de La Quiaca, Jujuy, luego de haber sido agredido primero con golpes y luego con un arma blanca por su pareja. De acuerdo a lo que se pudo establecer, un joven de 22 años que reside con su pareja en la localidad de Monterrico, se trasladó hasta la ciudad de…

  • Catamarca: la información oficial del secuestro de marihuana en Paclín

    Catamarca: la información oficial del secuestro de marihuana en Paclín

    En la madrugada de hoy, a las 5:30, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, llevaban a cabo un operativo contra el narcotráfico en el puesto caminero La Viña, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, Departamento Paclín, controlaron un colectivo de larga distancia. Al controlar a los pasajeros de la unidad de transporte, con…

  • El Gobierno anunció que analiza aplicar un aumento en las prestaciones a personas con discapacidad

    El Gobierno anunció que analiza aplicar un aumento en las prestaciones a personas con discapacidad

    En la previa a la sesión de la Cámara de Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional analiza aplicar un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad.  A través de su cuenta de X, y a minutos de que la oposición intente rechazar los vetos presidenciales a las leyes de jubilaciones y a…