La Policía Montada sigue secuestrando animales sueltos en Catamarca

Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, cumpliendo con la Ley Provincial N° 5.841/24, en distintos procedimientos llevados a cabo en el Complejo Habitacional Valle Chico y en el barrio Parque La Gruta, efectivos de la División Policía Montada, con colaboración de sus pares de la Seccional Décima Primera, procedieron al secuestro de un animal vacuno y cuatro equinos, que estaban sueltos atentando contra la seguridad vial.

Se hace saber a los propietarios o responsables de los semovientes incautados que deberán comparecer en un plazo de 48 horas en la División nombrada, que se encuentra ubicada en la Ruta Nacional N° 38, sector Sur de esta Ciudad Capital, con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos.

En caso de no ser reclamados en el plazo referido, se procederá a su decomiso o subasta.