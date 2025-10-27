La Policía investiga el audio que mandó el automovilista que habría provocado la tragedia en Misiones que se cobró la vida de 9 jóvenes

La Policía de Misiones investiga un mensaje de voz atribuido al automovilista fallecido, en el que relataba haber perdido el control del vehículo minutos antes del impacto. El celular fue entregado a la Justicia y será peritado. Se espera además el resultado del examen de alcoholemia practicado al conductor.

La investigación por el siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Campo Viera, sumó en las últimas horas un elemento clave: un audio de WhatsApp que habría sido enviado por Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), el conductor del Ford Focus involucrado en el choque que dejó nueve víctimas fatales y 29 heridos.

De acuerdo a lo informado por fuentes consultadas por Misiones Online, el mensaje fue enviado poco antes del impacto. En el audio, el conductor relata: “Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”.

En otro fragmento, Ortiz habría agregado una expresión que hoy cobra peso en la investigación: “Me quiero pegar un palo, no sé… se va a la puta todo”.

Las pericias intentarán establecer si el mensaje fue efectivamente grabado por Ortiz momentos antes del choque y si fue enviado a algún contacto por la aplicación. La Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) del Poder Judicial de Misiones será la encargada de realizar el análisis forense del dispositivo.

Según las fuentes, en un primer momento la madre del conductor se habría negado a entregar el teléfono celular para el peritaje, aunque finalmente lo hizo horas más tarde. El dispositivo quedó bajo resguardo judicial y será examinado en las próximas horas para determinar la autenticidad de los audios y si hubo otros registros previos al siniestro.

En paralelo, se aguarda el resultado del examen de alcoholemia que se practicó a partir de la muestra de sangre extraída al conductor tras ser trasladado al hospital. Ese informe, que será conocido mañana al mediodía, podría aportar datos decisivos sobre las condiciones en que manejaba el vehículo.

El cuerpo de Ortiz ya fue entregado a sus familiares para el velorio en la ciudad de Oberá.

Las víctimas

La Policía de Misiones confirmó las identidades de las nueve personas fallecidas en el hecho: Gabriela Paola García (26), Magalí Lilén Belén Amarilla (22), Katia Bupvilofsky (24), Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), Ángelo Tadeo Alpuy (19), Elian Natanael Alvez (25), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Brian Hobos (19).

Todos los cuerpos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega a sus familias.

Entre los 29 heridos, hay personas de entre 5 y 67 años, la mayoría oriundos de la zona centro y norte de Misiones. Cuatro de ellos permanecen internados en el Hospital Madariaga de Posadas debido a la gravedad de las lesiones.

El choque ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada del domingo, sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, cuando un colectivo de la empresa Sol del Norte, que se dirigía desde Oberá hacia Campo Viera, colisionó de frente con el Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

A raíz del impacto, el ómnibus cayó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el vehículo menor quedó destrozado sobre la banquina.

Desde las primeras horas, más de 150 efectivos policiales, bomberos y personal de salud trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas y asistir a los heridos. El tránsito continúa parcialmente habilitado, con un solo carril operativo.

La investigación sigue su curso y las próximas pericias —tanto del teléfono como del examen toxicológico— serán determinantes para esclarecer los minutos previos al hecho que conmocionó a toda la provincia.