La Policía de Rosario incorporó las pistolas Taser

La Policía de Rosario incorporó este jueves más de 60 pistolas Taser, entregadas por el Gobierno de Santa Fe en el marco de una inversión de 19.000 millones de pesos en equipamiento, cámaras corporales y capacitación. Se trata de armas consideradas de baja letalidad, que buscan ofrecer una alternativa intermedia entre el arma reglamentaria y la contención física.

Las Taser, también conocidas como dispositivos de electrochoque o disruptores neuromusculares, inmovilizan a una persona mediante una descarga eléctrica.

Según el Ministerio de Seguridad provincial, su uso estará limitado a ciertos escenarios, como tomas de rehenes, situaciones urbanas específicas o el ámbito penitenciario, pero no en concentraciones masivas como estadios de fútbol.