La Policía de Catamarca secuestró más de 2 kilos de marihuana y detuvo a tres personas en Paclín

En la mañana de hoy, mientras personal de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas, con colaboración de sus pares de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, realizaba control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero “La Viña”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Paclín, procedió a controlar un automóvil Chevrolet Prisma Joy, en el que circulaban dos hombres y una mujer de 33, 73 y 31 años de edad respectivamente, oriundos de Salta.

Al inspeccionar el rodado, la can “LIA”, adiestrada para detectar estupefacientes, realizó una marcación en el interior del vehículo, y los policías encontraron cinco (05) paquetes compactados con una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se tratarían de unos 2,330 kilos de Marihuana.

Por lo sucedido, la sustancia quedó en calidad de secuestro, al igual que el automóvil, dos (02) teléfonos celulares, un (01) blíster de Clonazepam de 2 ml. y quinientos cuarenta y un mil pesos ($541.000) en efectivo, en tanto que las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.