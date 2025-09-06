La Policía de Catamarca secuestró marihuana y LSD: un joven detenido en puesto caminero de Valle Viejo

En la madrugada de hoy, a las 05:50, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaban a cabo un operativo contra el narcotráfico en el puesto caminero de “Sumalao”, ubicado en la ruta provincial N° 33, Departamento Valle Viejo, controlaron un colectivo de larga distancia.

Al identificar a los pasajeros del micro, con la ayuda de la can “Lía”, adiestrada para detectar estupefacientes, los policías encontraron en el interior de un bolso, que sería propiedad de un joven de 20 años de edad, dos (02) bolsas grandes con cierre hermético, que en su interior contenía otras doce más de tamaño pequeño, con una sustancia herbácea que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de unos 176 Gr. de Cogollos de Marihuana, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que un (01) troquel de LSD de seis celdas, un (01) teléfono celular, un (01) ticket, un (01) boleto y documentación de interés para la causa.

Finalmente, esta persona fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a seguir.