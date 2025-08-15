La Policía de Catamarca recuperó gran cantidad de elementos robados

Mientras personal policial llevaba a cabo medidas Judiciales ordenadas por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, en inmuebles ubicados en el sector Norte de la Capital, procedió al secuestro de una bicicleta Giant, rodado N° 27, una licuadora, un secador de cabello marca Gama Italy, un tensiómetro Omron, un horno eléctrico con dos hornallas anafe, una batidora Moulinex, una balanza, un binocular marca Shilba con un estuche, un telescopio, un bombo con sus respectivas baquetas, una paila de cobre, una garrafa de gas de 10 Kg., dos luces de emergencias, tres bandejas de madera, un joystick en su respectiva caja, once destornilladores, dos cuchillos de campo con vainas de cuero rústico y curtido, una caja de tubos Biassoni, una tenaza, una caja con herramientas varias, un vaso térmico Stanley, una gorra, cuatro perfumes, dos jabones unificadores, entre otros elementos.

Todo lo incautado, estaría vinculado a denuncias por dos ilícitos perpetrados en las localidades de Las Juntas y El Rodeo, Departamento Ambato, en virtud de lo cual fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a adoptar.