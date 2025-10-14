La Policía de Catamarca recuperó elementos robados en el Valle Central

Conforme a denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 4, N°5, N°7 y N°11, en las cuales personas mayores de edad manifestaron haber sido víctimas de ilícitos, luego de realizar tareas de su especialidad, numerarios de la División Investigaciones de la Policía materializaron medidas Judiciales en domicilios de la Capital y de los Departamentos Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

En los lugares, los policías incautaron un (01) látigo y un (01) automóvil Chevrolet Celta, que habrían sido utilizados para perpetrar ilícitos, como así también lograron recuperar una (01) cámara de seguridad, una (01) bicicleta, dos (02) teléfonos celulares y una (01) bomba de agua.

Finalmente, los elementos secuestrados quedaron a disposición de las Fiscalías que corresponden por jurisdicción, desde donde se indicaron las medidas a seguir.