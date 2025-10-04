La Policía de Catamarca realizó un importante Operativo Integral de Seguridad en el Este catamarqueño

Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, numerarios de distintas dependencias policiales dependientes de las Jefaturas de Zona “B”, “C” y “G”, y de la Unidad Regional N° 2, con colaboración de sus pares de las Direcciones Drogas Peligrosas y Seguridad Vial, de las Divisiones Drones, Investigaciones, Homicidios, Sustracción de Automotores, Abigeato y Trata de Personas, del Grupo de Infantería de Zona Norte y de la Unidad Femenina de Infantería (UFI), llevaron a cabo un importante operativo integral de seguridad que consistió en controles vehiculares, recorridos preventivos a pie y en unidades móviles en puntos estratégicos de sus jurisdicciones, que comprenden los Departamentos Santa Rosa, El Alto, Ancasti y La Paz.

En la oportunidad, los policías identificaron a unas 680 personas y controlaron alrededor de 920 vehículos y, al finalizar, secuestraron una (01) escopeta semiautomática calibre 12, con un cartucho del mismo calibre, como así también hicieron lo propio con un (01) automóvil, una (01) camioneta y trece (13) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia.

Asimismo, en el puesto caminero La Viña, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Dpto. Paclín, el personal policial interviniente controló un colectivo de larga distancia y, al momento de identificar a los pasajeros utilizando el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), logró establecer que una persona del sexo masculino obraba con un requerimiento Judicial de ubicación y paradero, en virtud de lo cual se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Por otra parte, durante procedimientos realizados en la Ruta Nacional N° 64, a la altura de la localidad de Las Cañas y en la Ruta Nacional N° 157, inmediaciones a Quiroz, de los Departamentos Santa Rosa y La Paz respectivamente, los efectivos incautaron sustancias estupefacientes, tomando conocimiento en estos casos el Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.

Esta modalidad de trabajo, tiene como finalidad acercarse a los vecinos como Policía de Proximidad y, junto a la comunidad, aunar esfuerzos y trabajar mancomunadamente para contar con zonas más seguras. Asimismo, responde a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público en busca de reforzar la seguridad en los distintos Departamentos de la Provincia.