La Policía de Catamarca finalizó un curso de Primeros Auxilios a personal del SAE-911, que ya viene dando buenos resultados

En el mediodía de hoy, a las 12:00, en la base del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), se llevó a cabo el acto de clausura de la Capacitación en Primeros Auxilios, destinada a personal operativo y administrativo, dependientes de la Dirección Comando Radioeléctrico SAE-911.

De la ceremonia, participaron el Sr. Jefe de Policía de la Provincia, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera, el Inspector General de Policía, Crio. Gral. Sebastián Eduardo Carrizo, el Director del Comando Radioeléctrico SAE-911, Crio. Mayor Víctor Gabriel Mena, el Director de Planificación y Estadística Criminal, Dr. José Fernández, en representación de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, Oficiales Superiores, Jefes, Subalternos, Suboficiales, Agentes e invitados especiales.

Dictada por profesionales calificados en la materia, desde el pasado 6 de Octubre hasta el día de hoy, con una modalidad teórica práctica, se abordaron contenidos esenciales de primeros auxilios tales como: Signos Vitales, Epilepsia y Convulsiones, accidentes domésticos, obstrucción en las vías aéreas, quemaduras, asistencia en partos, RCP, entre otros.

La finalidad es fortaleciendo competencias del personal que presta servicio en esa dependencia policial, específicamente en materia de primeros auxilios, con el fin de optimizar la respuesta inmediata ante situaciones de emergencias, dotando a los participantes de conocimientos y destrezas básicas de primeros auxilios, teniendo en cuenta como primera medida la rápida atención a la víctima, porque la importancia de esta capacitación trasciende el ámbito interno, ya que su impacto directo se refleja en el servicio a la comunidad.