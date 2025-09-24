La Policía de Catamarca esclareció un cuantioso robo y detuvo al autor

En la madrugada de hoy, a raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 4, en la que un hombre de 42 años de edad manifestó que habría sido víctima de un ilícito perpetrado en su vivienda, tras averiguaciones practicadas, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llegó hasta la Manzana “O” del barrio San Antonio Sur, donde bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 4, materializó un allanamiento.

En el lugar, los investigadores lograron recuperar tres (03) notebooks, dos (02) pares de auriculares, dos (02) cámaras de fotos marcas Sony y Nikon, ambas de color negro, dos (02) discos externos, un cargador de bicicleta eléctrica, dos (02) mouses, una calculadora, un binocular, documentación varia a nombre del damnificado y otros elementos, que quedaron en calidad de secuestro.

También y durante la medida Judicial, los policías aprehendieron al presunto autor, un sujeto de apellido Díaz (35), que fue puesto a disposición de la Justicia interviniente.