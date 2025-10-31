La Policía de Catamarca encontró a los menores que estaban extraviados

La Policía de Catamarca llevó adelante un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores de la zona sur de la ciudad Capital, con el objetivo de dar con el paradero de cuatro menores de edad, de 4, 9, 12 y 13 años, que se habían retirado de su domicilio familiar.

La alerta fue emitida oficialmente por la División Trata de Personas y el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia de Catamarca, en conjunto con la Fiscalía de Instrucción en turno, luego de la denuncia realizada por familiares de los niños.

Entre los menores se encontraba Daniela Kiara Milagros Herrera, de 12 años, quien había sido vista por última vez este jueves 30 de octubre, alrededor de las 16 horas, en la zona sur de la Capital.

Finalmente, sobre el cierre de esta tarde de viernes, la Policía informó que los menores fueron encontrados en buen estado, sin dar hasta el momento más detalles.