La Policía de Catamarca celebró un nuevo aniversario con un desfile 

Hoy se realizó el tradicional desfile protocolar para celebrar el 202° Aniversario de la Policía de Catamarca, con un gran despliegue de todas las fuerzas provinciales que, con vocación de servicio, trabajan incansablemente en la protección de la sociedad.

La ceremonia estuvo presidida por el gobernador Raúl Jalil, acompañado del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el secretario de Seguridad y Orden Público, Martin Miranda; el jefe de la Policía, Marcos Herrera; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, integrantes de la plana mayor policial, funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad nacional, autoridades de las jefaturas de Policía de La Rioja, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Santiago del Estero, Salta y público en general.

Durante el acto, se realizó la tradicional revista de tropas, la entonación de los himnos Nacional y Provincial, a cargo de la Banda de Música de la Policía y una invocación religiosa. Además, se entregaron reconocimientos a destacados policías y a la trayectoria, además de presentes institucionales que recibió la Policía de Catamarca por parte de las provincias invitadas.

“Institución fundamental”

Para referirse al destacado aniversario, el ministro Monguillot expresó que “celebramos el 202° Aniversario de la creación de la Policía de Catamarca, una institución fundamental para nuestra comunidad, y que a lo largo de su historia ha demostrado un compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos”. Asimismo, resaltó que “continuamos invirtiendo en tecnología y capacitación continua esencial para que los efectivos policiales puedan enfrentar los desafíos actuales y futuros. Es fundamental para el éxito de la institución policial y entendemos que es clave para brindar un servicio de calidad y proteger a nuestra comunidad”.

Por su parte, el Gobernador felicitó a todos policías de la provincia y le dio su gratitud por cuidar y proteger a los catamarqueños y catamarqueños. “Agradezco a las mujeres y hombres de la policía que hacen a Catamarca cada vez más segura y más grande”.

Desfile protocolar

La conmemoración finalizó con el desfile del cual participaron las máximas autoridades de la Policía, oficiales, Centro Mutual de Policías Retirados, Personal Administrativo de la Policía de la Provincia, Dirección de Bienestar Policial, IES Policial, Dirección General Criminalística, Dirección Comunicaciones, Juzgado de Faltas de la Policía, Departamento de Investigaciones Judiciales, Departamento Logística, Servicio Penitenciario Provincial, GOEP, Dirección Drogas Peligrosas, Canes Antinarcóticos, SAE 911.También estuvieron presentes, la Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Bomberos de la Policía, Grupo de Rescate GER, Unidades Regionales y Jefaturas Policiales del interior provincial, Infantería de Tinogasta, personal de las comisarías de la Capital, Valle Viejo, Fray M. Esquiú y Ambato, Comisaría de la Mujer, Comisaría de Casa de Gobierno, Grupos especiales GAO, Unidad de Traslado, Kuntur, Guardia de Infantería, Escuela de Cadetes y Escuela de Suboficiales.

Se sumó también, el Parque Automotor de la Policía de la Provincia con los grupos especiales “GAM Pampa”, Cappa, Gimar, Grupo de Infantería Motorizada, División Policía Montada, División Bomberos, Dirección Comunicaciones, Búsqueda y Rescate y División Canes.