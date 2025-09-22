La Policía de Catamarca calificó como “muy exitoso” el operativo en El Rodeo por la Semana del Estudiante

En la mañana de hoy lunes, finalizó el dispositivo de seguridad implementado en todo el territorio de la Provincia, diagramado por el Comando Jefatura, a través del Departamento Operaciones Policiales, en el marco del “Día del Estudiante” y la llegada de la primavera 2.025.

Unos 600 efectivos policiales trabajaron con colaboración de personal de Tránsito Municipal y de otros organismos, realizando operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos de sus jurisdicciones, incluyendo también las villas veraniegas, espacios de recreación y paseos públicos.

El lugar con mayor concentración de personas fue la localidad de El Rodeo, Departamento Ambato, donde durante los días viernes, sábado y la jornada de ayer se registró un ingreso de unas 6.250 personas y 2.024 vehículos.

Durante el operativo, que inició el pasado 11 de septiembre, se secuestraron 10 vehículos por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito; 9 de ellos por alcoholemia positiva, se incautó una motocicleta con requerimiento Judicial y se decomisaron 34 botellas y envases con distintas bebidas alcohólicas.

En horas de la mañana de hoy, la Jefatura de Policía calificó como muy exitoso el dispositivo de seguridad, debido a que las actividades programadas se desarrollaron con total normalidad, sin registrarse ningún tipo de incidentes, como así también destacaron y agradecieron el trabajo desplegado por el personal policial en toda la Provincia, que logró el objetivo propuesto y que los jóvenes pudieran disfrutar del inicio de esta hermosa época del año.