La Policía de Catamarca alerta por estafas

Desde la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, se hace saber a la comunidad sobre una posible modalidad de ciber-fraude, la cual se lleva a cabo a través de la red social Facebook y por la red de mensajería WhatsApp, que consiste básicamente en una “suplantación de identidad” de la empresa EC SAPEM (Energía de Catamarca).

En esta nueva modalidad de ciber-estafa, personas que forman parte de una banda organizada de ciberdelincuentes utilizan la ingeniería social como herramienta, haciendo uso de una cuenta con el perfil “Ec Sapem”, la cual dirige a un enlace de la red de mensajería WhatsApp, donde ofrecen una serie de promociones y descuentos a los usuarios, para luego de persuadirlos mediante el ardid, brindarles otro enlace que permite el acceso a la víctima a una ventana emergente utilizada para cometer la maniobra fraudulenta, haciendo que descargue una aplicación (Team Viewer, AnyDesk, Supremo) lo cual duplica al dispositivo, y le da al delincuente acceso remoto o espejo.

APP. QUE LOS CIBERDELICUENTES HACEN DESCARGAR A TRAVES DEL LINKS FRAUDULENTOS:

Team Viewer

AnyDesk

Supremo

RECOMENDACIONES:

1. Desconfíe de Mensajes Provenientes de números desconocidos: No interactúe con usuarios del servicio de mensajería de WhatsApp que no estén autorizados por los canales oficiales de la empresa de EcSapem (Energia de Catamarca) en donde ofrezcan descuentos del 50% por el pago del Servicio, no ingrese a los links brindados.

2. No Proporcione Información Sensible: No responda a solicitudes de información personal o financiera, que provengan de la página ni acceda a links ya que esto podría redireccionarlos a otra plataforma maliciosa.

3. Verificación de Comunicación: Si recibe mensajes directos o llamadas sospechosas, verifique su autenticidad contactando directamente de EcSapem (Energía de Catamarca) a través de sus canales oficiales.

4. No debemos compartir nuestras credenciales: claves, usuarios, contraseñas, códigos, token, etc. Las mismas son personales y no debemos compartirlas con nadie.

5. Compartir esta información con familiares y amigos – la ciberseguridad es una responsabilidad social.

CONTACTOS:

Email: ciberdelitos.policia.catamarca@gmail.com

División Ciberdelitos Tel: 383-4437523

