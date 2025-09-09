Radio TV Valle Viejo
La Policía de Catamarca advierte sobre nueva modalidad de estafas virtuales

La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, informa a la comunidad que, luego de analizar las estadísticas sobre los delitos informáticos, surgió como dato relevante una nueva modalidad delictiva de ciber-estafas.

En esta ocasión, desconocidos simulan ser de una entidad bancaria, enviando mensajes fraudulentos informando sobre la transacción de una supuesta compra realizada con esta entidad, y en la cual aparece un link que ofrece la opción de “cancelar la compra”. Es mediante éste link, que se advierte que pueden ingresar al teléfono celular del usuario para hackear los datos y vaciar las cuentas bancarias asociadas.

Esta ciberestafa, se ejecuta mediante el envío de mensajes a través de diferentes aplicaciones de mensajería, en los cuales personas desconocidas emplean una nueva modalidad de maniobra de PHISHING.

Este ataque cibernético ha resultado en un acceso no autorizado por parte de los atacantes, que les permitió publicar contenido falso y potencialmente dañino. Este contenido puede incluir intentos de información errónea y solicitudes fraudulentas de información personal y financiera.

“PHISHING: Son correos electrónicos que contienen información falsa y enlaces que redirigen tus respuestas hacia páginas de internet falsas con formularios y preguntas para obtener tus datos personales incluyendo los datos de tarjetas de débito/crédito”.

RECOMENDACIONES:

1. Si una persona desconocida se contacta con usted por cualquier red social o servicio de mensajería (E-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc), ignorar y no ingresar al mensaje, nunca abrir ningún LINK y mucho menos descargar ninguna APLICACIÓN, consecuentemente eliminar el mensaje y BLOQUEAR el contacto.

2. Si por algún motivo le llegar un mensaje usuario al ingresar al LINK lo lleva a este tipo de imagen o redireccionado a alguna plataforma “NO DEBE INGRESAR AL BOTÓN QUE DICE CANCELAR COMPRA” o algún otro similar.

3. Desconfíe de Publicaciones Recientes: No interactúe a través de publicaciones o personas que a través de la red de mensajería WhatsApp con el logo de una entidad financiera se hacen pasar por entidades bancarias.

4. No Proporcione Información Sensible: No responda a solicitudes de información personal o financiera que provengan de la página ni acceda a links ya que esto podría redireccionarlo a otra plataforma maliciosa.

5. Verificación de Comunicación: Si recibe mensajes directos, publicaciones o comentarios sospechosos, verifique su autenticidad contactando directamente a la entidad bancaria a través de sus canales oficiales.

6. Si usted ha sido víctima de estafa debe en lo posible radicar denuncia en la Unidad Judicial más cercana o llamar al servicio SAE 911 de la Policía de Catamarca, quienes lo orientarán ante este tipo de situaciones. Puede llamar también a la División Ciberdelitos tel. 383 443-7523, o llegar al Departamento Investigaciones Judiciales, ubicado en calle Tucumán N° 836.

