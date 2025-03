La persecución contra los docentes en Jujuy: “No sé si voy presa el lunes o me hacen un sumario”

Recientemente, una multitud de educadores participó de la “marcha de las velas” para rendir homenaje a la docente fallecida de la Escuela Normal, Adriana Silvia Armella. El caso desnudó varias problemáticas que atraviesan a diario los maestros y profesores de la provincia y la falta de apoyo del Ministerio.

Este clima de malestar, atento a lo expuesto por muchos educadores, motivó un pedido de declaración de la emergencia educativa en Jujuy algo que la ministra de Educación minimizó calificando de “verosímil”.

El problema suma cada vez más voces y una de ellas fue la de la docente de nivel inicial, Patricia Militello Veggani quien brindó una entrevista en el programa Sobremesa (que se emite por Canal 2).

“Hemos pasado de ser muy respetadas, valoradas y queridas por la sociedad y las familias a estar en un lugar de niñeras gratuitas pagadas por el Estado. Esto lo manifiestan los papás”.

En ese sentido, explicó que cuando un docente debe ausentarse por el motivo que el interrogante inmediato que se plantea es “¿Quién va a cuidar a mi hijo?”.

“No es ¿quién va a enseñar?, ¿qué va a pasar con el proyecto que están llevando en la sala? Somos las niñeras gratuitas y cuando la niñera gratuita falta los padres se enojan y enseguida van y te demandan”.

“Hay una frase que me impactó mucho, a raíz de la tragedia de esta vicedirectora, que falleció de una forma tan injusta, que dice: la escuela volverá a ser el segundo hogar cuando la familia sea la primera escuela”.

“Hay una falta de buenos valores, de respeto”, aseveró.

“La tarea de educadora queda al último, somos enfermeras, psicólogas, mediadoras, juezas de paz”.

Militello Veggani dijo que el sueldo no alcanza y que los docentes necesitan atención psicología.

Sobre el hecho de que la ministra Serrano haya usado el termino “verosímil” para describir la situación, consideró: “no se quieren hacer cargo”.

“El sistema educativo de Jujuy es, en mi humilde opinión, el más caduco y corrupto del país. En lo único que se han modernizado es en quitarle el puntero a los docentes, y eso me parece muy bien, pero ahora el puntero lo manejan los alumnos y sus familias”.

“La escuela siempre fue una caja de resonancia de la sociedad pero nuestra carga cada vez es más pesada. El sistema nos agobia con un papeleo que nadie lee”.

“Somos un número más, te morís y hay 1000 docentes esperando a que se los nombre”.

Por otra parte, la docente contó una anécdota que vivió otra educadora: “En un aula de niños de tez blanca a una “docente morocha los chicos le decían negra de mierda”…”le tiraban cascaras de naranja”…

“Es un sistema obsoleto, corrupto”, puntualizó y criticó que las designaciones de directores no son transparentes.

Se refirió también a la falta de respuesta a los pedidos de arreglos: “Nos dicen ‘tenemos las manos atadas’”.

Finalmente, Militello Veggani concluyó la entrevista exteriorizando su temor: “Volveremos a hablar si es que no voy presa el lunes o me hacen un sumario porque no podes quejarte, no podes hablar y menos en un medio”.