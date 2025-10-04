Radio TV Valle Viejo
La Pepa Brizuela se despidió y borró todo de sus redes sociales: “La Barra no va a existir más”

La emoción sigue a flor de piel en el mundo barrabalero. Luego de las tres noches de despedida que marcaron un antes y un después en la historia del cuartetoJavier “La Pepa” Brizuela decidió hablarle de frente a sus seguidores a través de un vivo en Instagram.

El cantante agradeció profundamente todo lo vivido junto a sus fanáticos en estas décadas y no ocultó el impacto que le genera el final de la banda: “Todavía sigo en shock, no puedo creer que La Barra no va a existir más”, confesó.

En su mensaje, La Pepa también habló de la contención de sus hijos y de la compañía que recibió durante todos estos años. Además, se refirió al vínculo con el público: “La gente no nos bajó nunca el pulgar”, aseguró con orgullo.

El líder barrabalero hizo hincapié en que la decisión de terminar con La Barra no tiene marcha atrás: “Este es el fin de un grupo histórico, de una banda histórica. Lo digo con tanto orgullo, como también lo pienso de Trula”, expresó, reconociendo a las dos bandas que marcaron su vida.

Con claridad, desmintió rumores sobre un posible regreso: “Muchos dijeron que lo hicimos para llenarnos de guita y que volvíamos a fin de año. Nos compararon con otros artistas y nada que ver. Con La Barra ya no volvemos”.

El cantante también explicó por qué eligió hablar recién ahora: “No quise hablar antes porque no quise dar lástima. Me atreví a hacer este vivo para despedirme de ustedes”. Y cerró con un mensaje de gratitud: “Eternamente gracias a todos, no los voy a olvidar nunca porque me han hecho pasar momentos estupendos en mi vida”.

Al finalizar la transmisión, La Pepa sorprendió a todos al borrar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, dejando únicamente un posteo con un mensaje breve y contundente: “hasta pronto”.

Fuente: La Popu

