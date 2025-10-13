La pasión es más fuerte: ni el granizo pudo con un partido de fútbol en Entre Ríos (Video)

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado lluvias y tormentas para la tarde del sábado, y el pronóstico se cumplió al pie de la letra. Pasadas las 19, un fuerte temporal de viento, intensa actividad eléctrica, precipitaciones y caída de granizo se abatió sobre la capital entrerriana, luego de una jornada agobiante en la que la temperatura superó los 30 grados.

De la calma al temporal

Durante la tarde, la nubosidad comenzó a cubrir progresivamente el cielo paranaense hasta transformarlo en un manto gris oscuro. Las primeras gotas llegaron acompañadas de ráfagas de viento, y poco después, el granizo sorprendió a los vecinos de distintos barrios de la ciudad. En algunos sectores, las piedras fueron pequeñas, pero en otros alcanzaron mayor tamaño, golpeando techos, autos y veredas.

El cambio de clima fue abrupto y la tormenta no tardó en desplegar su fuerza. En cuestión de minutos, el cielo se tornó completamente encapotado, iluminado por relámpagos que anticipaban la lluvia torrencial.

A pesar del temporal, un grupo de chicos del barrio El Trébol continuó jugando un partido de fútbol a cielo abierto. En el video enviado a Elonce, se los ve correr y reír sobre una cancha que, por momentos, quedó cubierta por un manto blanco de granizo.

Fútbol bajo la lluvia y granizo

“Ellos se divierten”, relató con humor el usuario que registró la escena. La filmación muestra cómo los pequeños siguieron jugando aun cuando el agua caía con fuerza, desafiando al mal tiempo con risas y entusiasmo. Ni el granizo ni los truenos lograron frenar la pasión futbolera que caracteriza a los más jóvenes.

El breve pero intenso temporal recordó la fuerza imprevisible de la naturaleza y, al mismo tiempo, mostró una postal entrañable: la de un grupo de niños que, bajo la tormenta, encontraron en el fútbol una forma de diversión y alegría.