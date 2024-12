La pareja del gendarme catamarqueño le respondió a Tarek Saab: “Nahuel Agustín Gallo es un desaparecido”

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien se encuentra detenido e incomunicado en Venezuela desde el pasado 8 de diciembre, rechazó las recientes declaraciones del fiscal general de ese país, Tarek William Saab. Gómez acusó al fiscal de encubrir la situación al negarse a revelar el paradero del gendarme y poner en duda el vínculo familiar que ella mantiene con Gallo.

En una entrevista con Infobae, Gómez expresó su indignación por las violaciones a los derechos humanos que, según ella, sufre Gallo desde el momento de su detención. “El Fiscal General dice ser fiel defensor de los derechos humanos, y es lo menos que se está haciendo acá: a Nahuel se le están violando todos sus derechos desde el 8 de diciembre, día en que fue detenido injustamente, donde le mintieron diciéndole que le iban a hacer una segunda entrevista. Se lo llevaron desde ese momento y no hemos sabido nada de él”, afirmó.

La pareja del gendarme argentino subrayó que en los 23 días que lleva detenido no se ha presentado ninguna prueba concreta en su contra, pese a que se le acusa de terrorismo. “Dicen que es un terrorista, pero en 23 días que hoy se cumplen —23 días de que nosotros no sabemos nada de Nahuel— no han dado ni una, ni una, ni una razón para poder imputarlo o para que lo puedan imputar sobre ese cargo. 23 días les está llevando crear o armar este circo”, señaló.

Gómez también cuestionó las declaraciones del fiscal Saab, quien afirmó que a Gallo se le permitiría defenderse y que las pruebas se presentarían “a su debido tiempo”. “¿A su debido tiempo cuándo? Nahuel tiene 23 días sin poder comunicarse, sigue siendo una desaparición forzosa. Sigue siendo un desaparecido para nosotros y sigue siendo angustiante no saber nada de él, no saber en dónde está y que se sigan diciendo todas estas mentiras sobre él”, manifestó.

En respuesta a las dudas planteadas por el fiscal sobre su vínculo con Gallo, Gómez aseguró que está todo debidamente registrado y documentado. “Si ellos son muy buenos y están investigando a Nahuel, ellos tienen que dar con la partida de nacimiento venezolana de nuestro hijo. Yo registré a mi hijo acá en Venezuela. Mi hijo tiene doble nacionalidad. Mi hijo tiene la nacionalidad argentina y la nacionalidad venezolana. Están los registros, que lo busquen en el registro primero de acá de Lechería, que está la partida de nacimiento de mi hijo ahí”, indicó.

Gómez reiteró que Gallo ingresó al país de manera legal y con todos los permisos requeridos. “Nahuel Agustín Gallo venía a Venezuela con fines turísticos, él no venía como militar, no venía vestido de verde. Él venía como un padre de familia a visitar. (…) Nahuel hizo todo el proceso regular, hizo Migración en Colombia, Colombia le firmó y le cedió todos sus pasaportes y se dirigió hasta la sede de San Antonio del Táchira, ya en Venezuela, para hacer Migraciones. Las hizo, le hicieron su primera entrevista y todo tiene que estar documentado”, afirmó.

La pareja del gendarme también denunció que a Gallo no se le está permitiendo ejercer su derecho a una defensa privada. Según explicó, el gobierno venezolano le asignó un defensor público, negándole la posibilidad de contar con un abogado de confianza. “Nosotros te vamos a juzgar y nosotros mismos te vamos a poner un abogado, sigue siendo un atropello total”, enfatizó.

Finalmente, Gómez lamentó el dolor que atraviesa su familia, especialmente en una fecha tan significativa como el 31 de diciembre. “Nuestra angustia todos los días va en mayor crecimiento y, obviamente, pasar un 31 de diciembre en esta circunstancia para nosotros es muy doloroso, porque no lo queríamos así. Confiamos en que las cosas tienen que mejorar, porque a la gente buena le tienen que pasar cosas buenas y soy creyente de eso”, concluyó.