La otra pasión de Keylor Navas: el arquero de Newell’s abrió una escuela de un deporte extremo

Keylor Navas decidió darles una oportunidad a niños y jóvenes y presentó su equipo de motocross: KN1. El arquero dijo: “Estoy disfrutando de Newell’s”.

La gran figura de Newell’s, el arquero Keylor Navas, está en Costa Rica aprovechando el parate por la fecha Fifa y allí anunció la creación del equipo de motocross KN1, una selección de pilotos que representará al país centroamericano en esta disciplina. Una faceta poco conocida del guardameta en el mundo rojinegro, que por sus notables actuaciones cada vez le dispensa más cariño.

En tanto, sobre un posible regreso a la selección de Costa Rica, Keylor primero valoró su gran adaptación a Newell’s. “Yo estoy muy tranquilo, feliz, disfrutando mi equipo y eso es lo que me llena de felicidad en este momento”, remarcó.

Lo cierto es que Navas además del fútbol, es un apasionado de las motos y hasta confió que tuvo la oportunidad de andar en una pista, aunque con mucha precaución. Ahora encontró la forma de apoyar a nuevos talentos del motocross, así como en su momento otras personas lo hicieron con su carrera deportiva.

“Desde pequeño siempre soñé con practicar motocross, pero no tuve los medios ni las oportunidades. Sin embargo, ese sueño nunca se apagó. Hoy la vida me da la posibilidad de devolverle un poco a la juventud de Costa Rica. Vi el talento que hay en este país y sentí que era el momento de formar un equipo que les brinde las herramientas y el respaldo que yo no tuve”, expresó el guardameta leproso durante el lanzamiento.

Los objetivos de Keylor Navas

El arquero rojinegro agregó desde su experiencia y su recorrido que “quiero personas que representen bien al país, pero no sólo por cómo compiten. Me fijé también en la actitud que tienen, su capacidad de aprendizaje y su compromiso. Busco formar no sólo grandes pilotos, sino también grandes personas”.

Durante su estadía en Costa Rica, donde realizó trámites personales relacionados con su residencia en Argentina, aprovechó para darle ímpetu a esta iniciativa formativa.

El guardameta decidió darles una oportunidad a niños y jóvenes para que se desarrollen en el motocross. Y por ello presentó de manera oficial su equipo: KN1.

El equipo está conformado por cinco niños y jóvenes apasionados de este deporte tuerca y que tendrán todo el respaldo para progresar en la compleja disciplina.

“Mi sueño es que este equipo represente a Costa Rica en las mejores competencias internacionales, que inspire a otros jóvenes y que sirva como ejemplo de que, con trabajo, valores y pasión, todo se puede lograr”, enfatizó el arquero leproso.

Su posible regreso a la selección de Costa Rica

Por último, manifestó que no tiene problemas en dialogar con el entrenador de la selección de Costa Rica de cara al futuro. “Yo vivo en Argentina, si el DT de la selección (Miguel Piojo Herrera) tiene que ir a hacer algo a Argentina, creo que al final voy a hablar con él, no necesariamente tiene que ser de la selección, es un ser humano también y tenemos en común que nos gusta el fútbol”, le confió Keylor a Espn.

Navas regresará a Argentina para entrenar desde el lunes con Newell’s en vistas del partidazo que viene el próximo domingo 30 de marzo, a las 19.30, ante Boca en el Coloso del Parque, por la fecha once del Apertura.