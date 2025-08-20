Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

La OSEP congela el precio de los coseguros hasta diciembre

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) decidió congelar el valor de los coseguros que los afiliados deben pagar por consultas, prácticas e internaciones hasta el mes de diciembre. La medida se tomó con el objetivo de brindar un apoyo económico a los afiliados de la Obra Social, quienes de esta manera no abonarán con el cálculo de las nuevas actualizaciones del pago de prestaciones a profesionales de la salud de la provincia.

La medida se tomó a partir de lo solicitado por el gobernador Raúl Jalil, quien decidió que el aumento en los aranceles prestacionales no impacte en los coseguros que los afiliados pagan al momento de hacer uso de la cobertura de salud. Esto significa que el incremento del 5% otorgado a los prestadores de la provincia a partir del mes de julio no será trasladado al bolsillo de los 160.000 usuarios de la Obra Social.

Desde fines del año pasado, el gobierno de la provincia resolvió que los incrementos a los profesionales de la salud no recaigan sobre los afiliados. Con la continuidad de esta política, OSEP garantiza un año completo de beneficio y un alivio concreto para la economía de los trabajadores catamarqueños.

Foto: Kevin Andrada

  • Lucha contra la piratería: detuvieron a “Shishi”, el creador de Al Ángulo TV

    Lucha contra la piratería: detuvieron a “Shishi”, el creador de Al Ángulo TV

    La Justicia argentina concretó hoy otro certero golpe contra la piratería audiovisual en Latinoamérica al detener en su vivienda a quien está considerado como el fundador del sitio web “Al Ángulo TV”, que retransmitía en forma ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales y eventos deportivos de alto perfil, como la Fórmula 1. La captura…

  • Rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

    Rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

    La mega sesión convocada por la oposición para este miércoles comenzó con un duro golpe para el gobierno de Javier Milei con el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo 2…

  • La OSEP congela el precio de los coseguros hasta diciembre

    La OSEP congela el precio de los coseguros hasta diciembre

    La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) decidió congelar el valor de los coseguros que los afiliados deben pagar por consultas, prácticas e internaciones hasta el mes de diciembre. La medida se tomó con el objetivo de brindar un apoyo económico a los afiliados de la Obra Social, quienes de esta manera no abonarán…

  • Catamarca: Minería mantiene certificación de la Norma “Sistema de Gestión de la Calidad”

    Catamarca: Minería mantiene certificación de la Norma “Sistema de Gestión de la Calidad”

    Del 14 al 18 de agosto, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) realizó la auditoría de seguimiento Nº 2 al Departamento Geoquímica Ambiental, de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, del Ministerio de Minería. En base a los resultados surgidos durante la auditoria externa, el auditor responsable del seguimiento, Elizabeth Camisay, recomendó:…

  • Catamarca: convocatoria a emprendedores, artistas y prestadores de servicio

    Catamarca: convocatoria a emprendedores, artistas y prestadores de servicio

    La comunidad de Feria Emprender continúa creciendo y ya reúne a más de 430 emprendedores de distintos rubros que encontraron en este espacio una oportunidad para visibilizar sus proyectos, potenciar sus ventas y generar nuevas conexiones. Si sos emprendedor, artista (música, danza) o brindás algún servicio, podés sumarte de manera gratuita registrando tus datos en…

  • La presencia de 136 diputados dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno buscando rechazar los vetos de Milei

    La presencia de 136 diputados dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno buscando rechazar los vetos de Milei

    Un total de 136 diputados -entre ellos los libertarios Marcela Pagano Carlos D’Alessandro- dieron quórum y comenzó la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará rechazar los vetos de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones que se produjeron en el mes de marzo…