La ONU ordenó tener los camiones listos para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza “a la escala necesaria”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer miércoles que Israel y el grupo terrorista Hamas lograron un acuerdo para intercambiar rehenes por prisioneros como primer paso de un plan para poner fin a la guerra en Gaza.

El mandatario indicó que la liberación de los rehenes podría concretarse el lunes. Además, anticipó un posible viaje a Egipto en los próximos días, donde se reunirán las partes involucradas.

El acuerdo, que está previsto para su firma este jueves en Egipto, establece que Hamas liberará a unos 20 rehenes con vida en las próximas 72 horas y que el ejército israelí se retirará del territorio palestino.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el acuerdo como un logro diplomático y una victoria nacional y moral para Israel. Hamas expresó su agradecimiento a Trump y a los mediadores involucrados.

Israel anunció hoy jueves que todas las partes habían firmado en Egipto el borrador final de la primera fase del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

“El borrador final de la primera fase ha sido firmado esta mañana en Egipto por todas las partes para liberar a todos los rehenes”, declaró a los periodistas la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó este jueves el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas como “un gran paso hacia una paz duradera” y afirmó que la agencia está preparada para intensificar su respuesta sanitaria en Gaza.

“La OMS está dispuesta a intensificar su labor para atender las graves necesidades sanitarias de los pacientes en toda Gaza y apoyar la rehabilitación del destruido sistema de salud”, señaló Tedros en X.