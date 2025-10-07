La Mutual Banco de Catamarca emitió un comunicado por el intento de expropiación de su predio deportivo en Valle Viejo

Como informáramos, el Club Banco está en alerta por el intento de expropiación en Valle Viejo. Domingo Quiroga, presidente de la Mutual Banco de Catamarca, denunció que el Concejo Deliberante de Valle Viejo, a través del concejal Franco Iramaín, presentó un proyecto para expropiar el predio de la institución en Pozo El Mistol.

Quiroga calificó la medida como un atropello y adelantó que ya se iniciaron acciones legales y administrativas para frenar la iniciativa que afectaría a 130 socios activos, y empleados de la Mutual.

El dirigente aclaró que el predio está en constante uso para actividades deportivas y sociales, y que la institución cumple con todas las normas exigidas.

Quiroga advirtió que la expropiación podría generar un precedente negativo para otras entidades privadas y pidió diálogo y prudencia a los ediles, resaltando que no existe justificación para intervenir en un espacio que funciona y presta servicios a la comunidad.

Este martes, la Mutual de Empleados del Banco de Catamarca Social, Cultural y Deportiva informa a sus socios, a la comunidad y a la opinión pública, a tarvés de un comunicado: “Que en el día de la fecha se realizó la presentación administrativa ante el Honorable Concejo Deliberante de Valle Viejo, manifestando formal oposición al proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Iramain, que propone declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación el predio deportivo de nuestra Mutual ubicado en Pozo El Mistol. La presentación, patrocinada por el Dr. Carlos Gabriel Romero (M.P. 1802), se efectuó en defensa del patrimonio institucional y de los derechos legítimos de nuestros asociados, exponiendo los fundamentos legales y sociales que demuestran la improcedencia y falta de causa de utilidad pública del proyecto”.

Quiroga, agrega en el comunicado que “fuimos recibidos por el Presidente del Concejo Deliberante, CPN Lucas Cisternas, y el concejal Franklin Medina, quienes escucharon atentamente nuestra exposición, comprendiendo la espontaneidad, transparencia y fundamento jurídico de la posición institucional de la Mutual. Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y a toda la comunidad, reafirmando que la Mutual se encuentra plenamente regularizada y en funcionamiento activo, cumpliendo su histórica función social, cultural y deportiva en beneficio de los vecinos de Valle Viejo y de todo el Valle Central. Seguiremos trabajando junto a las autoridades, instituciones y vecinos, fortaleciendo los lazos comunitarios y defendiendo con firmeza el patrimonio de una entidad que, desde hace más de cuarenta años, promueve el deporte, la solidaridad y el encuentro social en Catamarca”.