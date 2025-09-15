La municipalidad de Andalgalá cuestionó a Aguas de Catamarca por trabajos inconclusos que producen rotura de calles

El Municipio se encuentra nuevamente reparando la calle Sarmiento, a raíz del hundimiento provocado por la rotura de una cañería. Esta situación, que se repite de manera constante, obliga a destinar recursos y personal para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Desde el Ejecutivo Municipal se hace un llamado a la responsabilidad de la empresa Aguas de Catamarca, a fin de que brinde una solución definitiva al problema. No se trata solo de una cuestión de infraestructura, dicen, sino también de “resguardar la integridad de los vecinos y la vida útil de nuestras calles”.

Mientras tanto, se solicita a los conductores circular con precaución por el sector hasta que concluyan las tareas de reparación.