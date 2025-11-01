La mujer que mató a su hija le había dado clonazepam y estuvo 12 horas junto al cadáver

Un caso de filicidio conmociona a Santiago del Estero. Una joven madre mató a su hija de tan solo 9 años y confesó: “le di clonazepam para que se muera” y le tapó la cara con sus manos.

La mujer, identificada como María de los Ángeles, permaneció toda la noche frente al cadáver de la pequeña Daiana, sin reaccionar ante lo ocurrido. El resultado preliminar de la autopsia realizada a la Daiana Gómez determinó que la causa de muerte fue por sofocación, según informaron fuentes judiciales.

El estudio fue llevado a cabo por una junta médica encabezada por los doctores Horacio Alfano, Pagani y Araya, quienes coincidieron en que los primeros indicios apuntan a una muerte por asfixia. Los especialistas indicaron que aún restan pericias complementarias y estudios de laboratorio para precisar las circunstancias del hecho. Entre ellas, se analizará el contenido estomacal y gástrico de la víctima, con el fin de detectar la posible presencia de medicación o rastros de estupefacientes.

De acuerdo con el informe forense, al momento del hallazgo el cuerpo de Daiana presentaba alrededor de doce horas de fallecida, lo que permitirá acotar la ventana temporal en la que se habría producido el crimen. La investigación continúa bajo estricta reserva mientras se aguardan los resultados definitivos de los estudios toxicológicos.

Ordenaron la internación de la madre

El fiscal Mariano Gómez dispuso la internación de María de los Ángeles Russo, madre de la pequeña Daiana Gómez, en el centro de salud mental El Polear, luego de recibir el informe elaborado por dos psiquiatras forenses que la evaluaron en los últimos días. Según trascendió, la mujer presenta un cuadro mental grave y se encuentra en estado de absoluta vulnerabilidad.

Las pericias psiquiátricas, remitidas recientemente al Ministerio Público Fiscal, determinaron que Russo padece serios trastornos mentales, motivo por el cual se resolvió su derivación inmediata al centro especializado, donde ya habría sido trasladada este viernes bajo custodia y seguimiento médico.

En paralelo, la Justicia resolvió la entrega del cuerpo de Daiana a su padre, quien reside en el sur del país, tras una disputa con los abuelos maternos que también reclamaban la tenencia para realizar el sepelio.