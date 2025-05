La mujer degollada por su ex pareja en Tucumán, había reclamado ayuda cinco días antes del femicidio

María Verónica Leal, una mujer de 40 años que había denunciado violencia verbal y solicitó asistencia a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), fue brutalmente asesinada cinco días después de haber pedido ayuda. El crimen, cometido en un descampado del Mercofrut, tiene como principal acusado a su ex pareja y conviviente, Carlos Álvaro Gerez (45), quien será imputado formalmente por femicidio en una audiencia este viernes, según confirmó el Ministerio Público Fiscal.

Leal había concurrido el viernes previo a su asesinato a la OVD, donde relató que sufría hostigamientos verbales por parte de Gerez, con quien ya no mantenía una relación sentimental, aunque ambos seguían compartiendo vivienda en una propiedad ubicada sobre avenida Brígido Terán al 2.500. La evaluación profesional calificó su caso como de “peligrosidad media”, al no haber denunciado agresiones físicas ni amenazas de muerte.

Según relataron allegados, el agresor no toleraba la nueva etapa de bienestar que atravesaba su ex pareja, quien habría comenzado una nueva relación. “No soportaba verla feliz”, expresó una vecina, María Fernanda Heredia. La víctima había hecho arreglos en la vivienda y no podía abandonarla por falta de recursos y de otro lugar donde vivir.

La mañana del miércoles, cerca de las 6, Leal salió como cada día rumbo al bar donde trabajaba en el Mercofrut. Nunca llegó. Su cuerpo fue hallado más tarde por su hijo Diego, en un descampado del predio comercial. Estaba degollada y con múltiples heridas punzocortantes.

Las cámaras de seguridad del lugar confirmaron la hipótesis más temida: Gerez había seguido a Leal después de que ella saliera de la casa. La golpeó con un objeto contundente —presumiblemente una piedra—, la arrastró al centro de compras y allí la degolló con un cuchillo. La herida fatal, según la autopsia preliminar, fue de 18 centímetros de largo y tres de profundidad, seguida de varias puñaladas más en el cuello y el cuerpo. “Desde el primer momento nos impactó la saña con la que actuó el femicida”, señaló el fiscal Carlos Sale.

La actitud de Gerez, quien apareció en la escena del crimen con lesiones visibles en el rostro y un golpe en el labio, llamó inmediatamente la atención de los efectivos de la Seccional 4ª. Fue demorado por orden del fiscal. Posteriormente, los investigadores de Homicidios, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, profundizaron las pruebas.

Poco después del crimen, Gerez regresó a su casa y comenzó a lavar ropa a las 7 de la mañana, algo que sus hijos consideraron inusual. A las 8, fue visto saliendo con una bolsa, que luego no tenía consigo al llegar nuevamente al Mercofrut. Tras un rastrillaje, la policía halló esa bolsa colgando de un árbol: contenía ropa y calzado con aparentes manchas de sangre, prendas que testigos reconocieron como suyas.

La audiencia imputativa se realizará este viernes, con la participación de la auxiliar fiscal Luz Becerra, quien representará al Ministerio Público Fiscal bajo las directivas del fiscal Sale. Gerez será acusado formalmente por femicidio, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

El caso, que pone en evidencia los vacíos en los sistemas de protección frente a la violencia de género, ha generado conmoción en Tucumán y volvió a poner el foco en la necesidad de actuar con mayor urgencia ante señales de alerta en contextos de convivencia forzada.