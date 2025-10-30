La Ministra de Salud de Catamarca participó de un encuentro de Prevención de Suicidio en Pozo El Mistol

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo acompañó al equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos en una jornada de Prevención del Suicidio en el Comedor “Sol Esperanza” en la localidad de Pozo El Mistol. De la reunión participaron vecinos de la zona interesados en el intercambio de consultas y consejería por parte de las profesionales; además los niños tuvieron un espacio especial, donde también se trabajó sobre esta problemática.

La vecina, Roxana Rodríguez comentó que “solicitamos este taller porque tuvimos el caso de una familia que asiste al comedor”. En este sentido, Roxana resaltó que “necesitamos espacios donde se escuche a los jóvenes, se aconseje a las madres; que nos den herramientas porque esto es algo silencioso que nos sorprende”.

Para finalizar, destacó que “necesitamos los medios para que todas las mamás en casa, estemos más alerta; además necesitamos fomentar el deporte, actividades recreativas para que los chicos estén más contenidos”.

En cuanto al equipo de Salud Mental, hicieron hincapié en la importancia de proponer este tipo de encuentros, acompañar a los vecinos y a las familias, brindando herramientas para que ellos puedan detectar situaciones de vulnerabilidad y trabajar la prevención, la escucha y el acompañamiento de aquellas personas.