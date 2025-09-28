La mamá de una de las víctimas del triple crimen dudó del rol de “Pequeño J”: “Nos vendieron un verdulero”

Sabrina, mamá de Morena Verdi, volvió a hablar públicamente y planteó serias dudas sobre la investigación del triple femicidio de su hija, de Brenda del Castillo y de Lara Gutiérrez. En una entrevista radial, denunció irregularidades y cuestionó la manera en que se está llevando adelante la causa.

Cuando le preguntaron si cree que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, es el autor material del crimen, aseguró: “No, no parece. Nos vendieron un verdulero, pero no… En serio, gente. ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”.

La mujer también advirtió que hay intentos de correr el foco del caso. “Fíjense en las redes, empezaron a desaparecer chicas. ¿Para qué? Para que la de ellas tres dejen de hacer ruido. Así seamos diez gatos locos, voy a seguir haciéndoles ruido”, sostuvo en Radio Rivadavia.

Sabrina recordó un momento de tensión con la Policía de la Ciudad durante una movilización de ayer. “Le tuve que gritar en la cara: ‘Soy la mamá de Morena’. Me estaban empujando, me tiraron, tengo el codo todo morado”, explicó. Y lanzó un reclamo directo a los efectivos: “En vez de protegernos a nosotros, vas y nos atacás. Es tu deber”.

Sabrina, la mamá de Morena (izq.); Antonio, el abuelo; Federico, primo de las dos víctimas de 20 años; y Paula, la madre de Brenda, a la cabeza de la marcha de este sábado.

La mujer se mostró molesta con los tiempos de la Justicia y apuntó contra el fiscal: “Traeme resultados. ¿El rastrillaje dio positivo o negativo con la ropa que anoche pasó tu personal por casa?”, exigió.

También negó la presencia de narcos en su barrio: “No, acá, que yo sepa, cerca de mí no venden droga. Y si vende, ya lo tendrían que investigar la Policía, no es mi tema”.

Antes de cerrar, agradeció el apoyo social que recibió desde el inicio del caso: “Está el país con nosotros“.