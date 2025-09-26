La mamá de una de las víctimas del triple crimen apuntó contra Kicillof: “A esta porquería la vote hace 20 días y ahora pasa esto”

La madre de una de las jóvenes asesinadas en el triple crimen lanzó un duro mensaje público en el que cuestionó al gobernador Axel Kiciloff y municipales por la falta de contención y respuesta ante el aberrante caso. Reveló además que sólo recibió apoyo del abogado vinculado al presidente de la Nación.

En declaraciones al programa “A la Barbarossa” (Telefe), la mamá de Morena, una de las víctimas, expresó su conmoción y desconsuelo: “A la porquería del gobernador, del intendente, a estas basuras peronistas a las que voté hace 20 días, les digo ’Nunca más’. La basura de Kicillof paseando por Nueva York, nunca nos llamó”, disparó.

Con tono enérgico y quebrado, pidió además que “tenga que caer la cara” de alguien responsable: “Alguien de seguridad, alguien del intendente, alguien, la policía… tener un poco de piedad para contener”, exigió.

“Hace 20 días los voté y ahora perdí a mis hijas, porque Brenda y Morena eran como mis hijas. Se ofreció el abogado del presidente de la Nación mientras el otro estaba de viaje en Nueva York. Taparon todo”, aseguró.

La mujer relató que semanas después de haber dejado de apoyar a ciertos dirigentes políticos, “a la semana, a los 10 días” fueron desaparecidas dos jóvenes a las que consideraba como hijas —en su intervención mencionó a Brenda y Morena— y reclamó explicaciones y empatía a las autoridades: “Que alguien llame, que tengan mínimo de empatía”, dijo.

En su testimonio, la mamá de Morena también resaltó que, frente a la ausencia de llamados oficiales, sí recibió ayuda del entorno del presidente: “Sólo nos ayudó el abogado del Presidente Milei”.

Asimismo cuestionó la actuación del ministerio de Seguridad provincial y de su titular, Javier Alonso, tras una conferencia informativa: “El ministro de seguridad… ¿no te llamó? ¿Ni a vos, ni a las otras madres?”, consultó la conductora Georgina Barbarrosa.

Además, la madre advirtió sobre la existencia de una estructura mayor: “Este peruano es la segunda cara, y esto que atraparon es la tercera cara. Es simple matemática”, afirmó, aludiendo a la hipótesis de que detrás de los imputados existiría una organización con varios niveles.

La causa, que generó una fuerte repercusión pública, continúa su curso judicial y las familias esperan que la investigación determine responsabilidades y que el Estado les brinde contención y garantías.