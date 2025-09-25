La madre del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo clama por la liberación de su hijo detenido en Venezuela

Griselda Heredia, madre del gendarme argentino detenido en Venezuela Nahuel Gallo, clamó por su liberación y afirmó que la familia siente “terror” por la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro ejerza “represalias” contra su hijo en medio de la tensión geopolítica con los Estados Unidos por el despliegue militar en el Mar Caribe.

“Cuando el presidente (Javier) Milei se unió con (Dondald) Trump, yo pensé que (Nicolás) Maduro podía tomar represalia contra Nahuel. Ese es mi mayor miedo. Es muy duro”, comentó la madre del gendarme argentino que fue detenido en Venezuela en diciembre de 2024 en plan de vacaciones, para visitar a su mujer y su hijo que estaban en aquel país.

Milei habló ante el pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde reivindicó su alianza con Donald Trump y -entre otras cosas- pidió la liberación de Gallo, que permanece detenido en una cárcel venezolana sin contacto con su familia ni la posibilidad de tener un abogado.

El mandatario argentino denunció “una desaparición forzosa”, y reclamó: “Exigimos al gobierno de Venezuela su inmediata liberación y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que acompañe este reclamo legítimo en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y de la dignidad humana”.

En una entrevista con la señal latinoamericana de noticias DNEWS, Griselda Heredia se mostró “contenta” porque el Gobierno argentino demostró que sigue trabajando para la liberación del gendarme: “Fue un mensaje muy importante. Dios quiera que esto cuanto termine cuanto antes. Estamos viviendo con una tristeza profunda”.

La mujer comentó que, si bien a principios de año hubo una “prueba de vida” que consistió en una foto, desde entonces no supo nada más en concreto sobre la situación de su hijo.

Luego comentó que cuando Estados Unidos desplegó en las últimas semanas una flota de guerra con destructores en aguas del Caribe y alrededor de América Latina, muy cerca de Venezuela, se desesperó y llamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Lo único que me supo decir Bullrich fue que me quede tranquila, que ellos están constantemente haciendo lo posible y trabajando”, sobre el caso de su hijo, completó la señora Heredia.

Y concluyó: “Hace 290 días que mi hijo no está. Nosotros contamos los días, las horas, es una situación terrorífica, angustiante, muy angustiante. Lo estamos esperando, lo amamos tanto. Un día sin él es una tortura, para mí, para sus hermanos. Ojalá, Dios, quiera que me esté escuchando de alguna forma”.