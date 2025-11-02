La M16 de Catamarca Rugby Club se consagró campeona en M1 y ratifica el crecimiento del bloque juvenil

En una final emocionante disputada el viernes 31 de octubre en las instalaciones de Catamarca Rugby Club, la categoría M16 se coronó campeona tras vencer por 39 a 23 a la M15 del mismo Club, sellando así una campaña memorable dentro del Torneo M1 de la Unión Andina de Rugby. La definición tuvo como protagonista a las divisiones M15 y M16 del club, logrando que dos equipos mirasoles llegaran a la instancia decisiva, un hecho histórico para la institución.

Recordando que en Juveniles M2, Catamarca Rugby también salió campeona con su M17, este logro deportivo no representa un resultado más, sino la evidencia del proceso sólido y comprometido que viene desarrollando el club en todas sus divisiones juveniles. Técnicos, preparadores físicos, familias, dirigentes y jugadores han construido de manera conjunta un proyecto basado en formación integral, hábitos de disciplina, cultura de esfuerzo y valores deportivos.

“Lo importante es el camino. Ver cómo estos jóvenes evolucionaron es nuestro mayor orgullo. Muchos de ellos, cuando eran infantiles, recién aprendían a correr y hoy corren con criterio, velocidad y decisión; atrapan la pelota con solvencia, juegan con intensidad, han ganado personalidad y madurez. Son otros chicos: jugadores más completos y personas más seguras. Eso es formación”, destacaron desde el club.

Desde la dirigencia remarcaron también el compromiso institucional para seguir fortaleciendo el desarrollo: “Este triunfo reafirma nuestra visión. Vamos a redoblar esfuerzos en 2026, consolidando formadores deportivos en infantiles, prejuveniles y juveniles, y potenciando la estructura de trabajo para que cada vez más jugadores formados en casa lleguen al plantel superior.”

Catamarca Rugby felicitó a la M16 por el campeonato, a la M15 por su destacada participación y por el nivel y el espíritu deportivo demostrado.

Con humildad, trabajo y visión, el club continúa formando generaciones que dejan huella dentro y fuera de la cancha.